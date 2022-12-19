阿根廷奪冠誰是最準預測？人類章魚哥翻車 他連4屆都中
2022卡達世界足球盃在19日凌晨完美落幕，由阿根廷奪下冠軍，梅西也完成了自己的生涯夢想，而法國雖然衛冕失利，但23歲的當家前鋒姆巴佩在本屆賽事精彩表現，最終又收下「金靴獎」，傑出能力讓全世界都看見他。而在比賽期間，總是有許多預測出爐，而誰又是冠軍戰最準確的呢？
編輯中心/綜合報導
法國與阿根廷開踢之前，被稱為「人類章魚哥」的《BBC》球評薩頓（Chris Sutton）預測，法國將以3比1勝過阿根廷，不過最後雙方踢進延長賽120分結束後戰成3：3平手，點球大賽由阿根廷以4：2擊敗上屆冠軍法國，因此人類章魚哥的比分以及勝利的國家皆為沒預測中。
而《The Sporting News》記者彭恩（Kyle Bonn）則在賽前分析指出，法國雖然在過去幾場比賽中屬於受壓迫方，卻僅在四強戰沒讓對手進球，反觀阿根廷雖然在今年比賽中進球很多，可是並非每次都能穩當得分，因此當時預測法國跟阿根廷應該會踢和進入PK賽，最終由阿根廷奪得冠軍，劇本果真跟著走，不過彭恩猜測比數為1：1，實則3：3。
除了以上兩位名人預測之外，遊戲商EA Sports自從2010年南非世足賽開始，都會透過旗下《FIFA 23》足球遊戲系列，來模擬整屆賽事並公布結果，而從2010年的西班牙、2014年德國以及2018年法國它們都成功預測冠軍國家，這一屆在11月9日時就已經預言最終捧起大力金盃的是會是阿根廷，而梅西將會射入致勝關鍵的一球，整屆賽預測會射入8球奪得金靴獎，雖然金靴獎沒中，不過姆巴佩奪得金靴獎也確實踢進8球，其他些微細節也有落差，但冠軍隊伍提早一個多月就又再次命中，成為連續四屆都預言成功「最佳預測冠軍王」。（編輯：張嘉哲）