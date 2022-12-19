冬天乾眼症患者暴增！「護眼大法」報你知：眼藥水別亂點
近期寒流來襲，冷空氣在入冬後又一波接一波報到，近日除了不少地區傳出民眾因心血管疾病猝死案例外，高雄長庚醫院眼科主治醫師吳佩昌也表示，因為「乾眼症」到門診就醫的人明顯增多，提醒民眾冬天不止冷風會傷害眼睛，較差的空氣品質也有所威脅，早晚可以用熱毛巾熱敷，或外出時攜帶護目鏡、舒緩用眼藥水。不過有鑒於近期有眼藥水因成分問題遭下架，在使用和購買時也有許多重點要多加留意。
記者張志浩/綜合報導
吳佩昌指出，眼睛表面大致分為黏液層、水分層和脂質層，而眼瞼板上的皮脂腺若因天氣冷，脂質就較容易凝固，進而導致脂質層變少，此時水分就容易揮發，造成乾眼症的出現；而眼睛保護方面，由於這兩年防疫的緣故，不少民眾都備有護目鏡，護目鏡就是很好的防禦，早晚睡前起床，也可以加毛巾加熱後敷在眼睛上，藉此讓皮脂腺的開孔不要被脂質塞住，達到舒緩的效果。
而受到季風、地形等影響，台灣冬天空氣品質較差，不少人也會出現過敏或結膜炎的情況，其他包括天冷、血壓控制不當、壓力，都是造成眼睛不適的主因之一，提醒民眾應主動掌握空氣品質資訊，適時戴上護目鏡防禦，飲食上也應多攝取綠色蔬菜，或是點人工淚液、就醫尋求醫囑建議，切勿放任不管。一般建議40~60歲民眾，每年都到眼科做一次通盤檢查，才較容易針對可能病症做早期發現。
近期食藥署公布「健喬維生素 B12 眼藥水0.02%」因主成分含量不足，遭下令回收4萬8000瓶。吳佩昌說，一般眼藥水透鍋醫療院所給予後，都會有每日建議使用次數和間隔時間，通常是1~4次不等，千萬不要點太多，以免造成結膜炎、過敏反應，而藥妝店市售的眼藥水，購買時也應確認是否有合格標章，並控制使用次數，不要不舒服就狂點，休息才是最好的舒緩方式。最後，不少眼藥水中都含有防腐劑，開蓋或使用完，記得立刻關上，不要超過開著超過24小時，以免日後使用出現問題。