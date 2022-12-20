梅西2026年是否出戰？阿根廷主帥力挺：永遠保留10號球衣
2022年卡達世界盃足球於18日舉行總決賽，阿根廷最後以4:2成績擊敗法國，取得隊史上第三座冠軍，球王梅西也激動地親吻大力神杯，完成足球生涯的最大夢想。在比賽結束後，梅西坦言目前還不想退休，對此，阿根廷主帥表示，將會在2026年北美世界盃中為梅西預留10號球衣。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，梅西在冠軍賽中表現精彩，這次更在原本就亮麗的足球生涯中添上一座夢寐以求的世界盃冠軍獎座。他日前曾表示，卡達世足賽將是自己參與的最後一屆世界盃，但於總決賽結束後，他透漏自己目前還未有退出國家隊的計畫，希望能以世界盃冠軍的身分再次為阿根廷踢球。
阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽後大讚梅西，認為他若能指導阿根廷隊是件令自己相當光榮的事，梅西對隊員也帶來極大的影響力。而被問及2026年北美世界盃是否會有梅西出場的可能，他說明最終決定權在梅西本人手上，表示不管對方是要繼續以阿根廷國家隊的身分比賽，亦或是有其他職涯規劃，梅西都有自己做決定的權力。
不過，斯卡洛尼表示自己很希望梅西繼續披上阿根廷球衣比賽，而在下一屆的世足賽，若梅西有意願上場，將會永遠為其保留他的10號球衣。（編輯：李惠婷）