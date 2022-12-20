房子少「1設施」！房仲特意提醒 苦主認了：電費差數倍
台灣房價居高不下，貸款一扛就是2、30年，因此多數人都會格外重視內部設備以及周遭環境，避免日後懊悔不已。不過就有民眾在看房時，房仲特意提醒這裡少了「天然氣管線」，讓他困惑喊「有差嗎？」隨即也引出過來人揭開其中差異。
編輯中心/綜合報導
一位民眾在論壇PTT上分享看屋近況「跟房仲約看房，對方除了先提到距離市區要5分鐘之外，還特別提醒該建案『沒有天然氣管線』，但現在很多烹飪用品都吃電了，電熱水器也有，再不行也能叫瓦斯，沒有天然氣管線有差嗎？」
貼文曝光後，立刻有不少內行回答「拉一條瓦斯管線要2000萬你覺得呢」、「沒瓦斯管線絕對是有差，熱水器、瓦斯爐或是瓦斯烘衣機都用得到，當然也可以全買吃電的，但就是比較貴」、「天然氣必備啊，建商房仲講一百個藉口不裝天然氣，理由只有一個，成本」、「天然氣洗澡，烘衣服，煮飯，一個月兩百多不到換成電熱的電費應該多好幾倍」、「天然氣便宜很多，洗澡也舒服，用瓦斯桶，冬天洗一半沒瓦斯會崩潰」、「IH爐勉強接受，但沒瓦斯熱水器門都沒有，差很多」。
另有過來人分享經驗談「吃電比較貴啊，瓦斯省多了，買房最好還是選有瓦斯的」、「天然氣可洗澡，烘衣服，煮飯，一個月兩百多不到，全換成電熱的電費應該多好幾倍」、「差最多的就熱水器，其他覺得還好沒到不能接受」、「住無天然氣10年，沒差，現在送瓦斯罐很快」、「沒天然氣真的便宜很多，必備」、「洗過冬天瓦斯桶沒熱水就知道天然氣的好」。（編輯：潘毅）