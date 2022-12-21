韓式燒肉「姜滿堂」厚切豬梅花99元　抽1元爽吃日本和牛

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直火韓式燒肉「姜滿堂」，除了有伊比利松阪豬、美國PRIME牛肉及日本和牛等豐富肉品選擇，搭配韓式調味手法製成的黃金比例醃醬；還有道地三鮮海味煎餅、經典石鍋拌飯、起司蒸蛋等經典韓式料理。並無限量供應韓式小菜和新鮮蔬菜，半自助式吃到飽的用餐方式，很受消費者喜愛；還特別從韓國引進雪冰機，將人氣十足的韓劇雪冰當成飯後甜點。
「姜滿堂」全台第一間旗艦店插旗台南南紡購物中心，超過百席座位、並設有隱密性頗高的30席包廂，在店內重現韓國青瓦臺的建築美感，透過青瓦與曲線型房頂、溫潤木製窗櫺營造正宗韓風，更引進道地扁筷、金色度銅碗和青瓷盤等韓式器皿，讓人用餐一秒飛韓國。歡慶開幕，12/20起到明年1/20，連續1個月只要點組合餐，即可用599元加購一份「日本和牛紐約客」，每份現省781元（原價1,380元）；或可以99元加購肉質鮮甜的「厚切豬梅花」（原價240元）；用餐消費滿1,000元，還有機會參與開幕抽獎活動，有機會抽中1元日本和牛紐約客（原價1,380元）、免費秘製甕醃燒肉條（原價1380元）、免費鮮嫩牛五花（原價1380元）、免費鮮烤魷魚（原價1380元）等美味。
另外，台中主打關西流的「燒肉風間」，公益店與老虎城店同步於12/23推出全新「Feast套餐」打造近江A5和牛極致饗宴，從前菜「和牛韃靼｜雲丹｜櫻花蝦餅」umami（旨味）就爽吃日本三大和牛；主角燒肉則使用近江A5和牛臀肉上蓋、板腱、紐約客等油脂豐富或適中部位，薄切或塊燒；連湯品「近江牛｜蝦夷蔥｜蘑菇澄清湯」也有溫醇和牛香。
燒肉風間的「Feast 家友限定・極致饗宴」由專人桌邊燒烤，日本近江A5和牛搭配9+澳洲和牛、美國Prime黑安格斯牛等頂級肉品及北海道馬糞海膽，並含野菜沙拉、米食、甜點、飲品，雙人套餐4,380元、三人套餐5,780元（需另加收原價一成服務費）。