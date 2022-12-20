《阿凡達》看完超沮喪？醫曝恐罹憂鬱症候群 3招可緩解
讓影迷苦等13年的電影《阿凡達：水之道》12月14日終於在台灣上映，這是繼2009年之後推出的《阿凡達》系列續集，當年第一集不僅打破了許多票房記錄，更維持全球票房收入最高的電影近10年之久，不過當年卻有不少影迷看完電影後表示，自己產生了沮喪、憂鬱的念頭，精神科醫師指出，這是非正式醫學認證的「後阿凡達憂鬱症候群」，同時也分享了3招緩和療法。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，阿凡達第一集2009年上映時，國外阿凡達論壇（Avatar Forums）上，就有多位網友反應，看完電影後產生了沮喪、憂鬱等念頭，一方面是因為和大自然過於脫節，對人類這種生物感到厭惡，一方面則是因為無法探訪潘朵拉星而感到失望。
對此，精神科醫師楊聰財指出，這是人們稱之為非正式醫學認證的「 #後阿凡達憂鬱症候群」（#post-Avatar depression syndrome，PADS），根據過去報導指出，此類憂鬱感好發於男性，在這個過程中也會提到自身在校園或家庭所遇過的問題。
楊聰財分享，專家指出，就是因為科技打造的完美世界遠勝於現實，這類的烏托邦畫面才會顯得生活更加不完美，而加拿大組織古森林聯盟（Ancient Forest Alliance）也提出了三個緩和PADS的療法，包含「走出戶外體驗大自然」、「加入自然保育行動」以及「邀請親朋好友一同參與關心環境」。（編輯：賴禹妡）
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