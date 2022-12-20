世足賽阿根廷「全城屏息」！奪冠瞬間秒炸歡呼 感動片曝
2022卡達世界盃冠軍賽阿根廷與法國對戰相當精采，觀賽當下眾人屏息注視，不願錯過每顆球、每個動作。比賽當天，一位名叫戴伊（Daiii）的網友正在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的市中心騎腳踏車，意外錄下後衛蒙提爾（Gonzalo Montiel）踢進決勝球讓阿根廷隊奪冠的瞬間，那時整個城市立刻炸出驚人歡呼，相當振奮！
編輯中心/綜合報導
18日世足冠軍賽中，阿根廷與法國原是2:2平手，後續延長30分鐘踢成3:3成績，最後到點球大戰才終於以4:2的比分勝出。這次比賽比分緊咬、精采絕倫，讓球迷們各個神經緊繃，阿根廷的國民們也無一不在期待那決勝的最後一球。
戴伊說明當天拍攝影片時正騎車在路上，甚至沒意識到那是世界盃最決勝的那一球，但她表示「你們可能無法透過影片完整感受，但當下眾人在懷疑到確信贏球之間，那幾秒鐘的沉默，真是令人難以置信」，點入影片也能看到，眾國民在街上歡呼、奔跑，還有人拿著國旗揮舞喊叫，可見眾人興奮之情。
這次的世足冠軍殊榮是阿根廷隊史上的第三次，球王梅西也激動地親吻大力神杯，終於完成足球生涯的最大夢想，而賽後梅西坦言目前還不想退休，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）也表示會繼續保存梅西的10號球衣，期待他能再度披上阿根廷球衣出戰。（編輯：李惠婷）