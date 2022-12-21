考差被罵2天！醫科女「分屍母親」　推特喊：打敗怪物了

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因此當天母親高崎妙子便如同過往，在客廳玩著手機遊戲同時責備女兒，一直唸到20日凌晨，最後請女兒幫她按摩，隨後放鬆地睡著了，此時女兒明里眼見母親沉睡，便手持凶器殺害母親。
1月20日凌晨3點42分時，明里在個人推特上發文「我打敗怪物了，現在終於鬆了一口氣」。隔日她又前往一間五金行購入各種工具，將母親遺體分解，跑到離住家距離300多公尺遠的河邊，將媽媽遺體埋入土中。
沒想到棄屍後的隔天，媽媽朋友保奈美（化名）就突然登門拜訪，明里著急表示母親不在家，自己會代為轉交禮物，同時在對方離開後，拿出媽媽手機傳訊給保奈美，避免身邊所有人，對媽媽突然無聲無息起了疑心。
自從生活中少了母親的謾罵聲，明里感覺到身心舒暢，並開始準備考取全國護士資格，生活逐步上了軌道。不過此時她卻忽略了河床媽媽遺體的狀況，3月10日，河床惡臭飄出，讓附近的民眾終於發現高崎妙子的遺體，立即報警處理。
警方經過一系列調查後，最終在2019年6月5日逮捕女兒明里，她一開始否認犯行，辯稱母親是自殺身亡，但隨著各種證據一一被提出後，明里才坦承自己下手弒親。（編輯：潘毅）
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