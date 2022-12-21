阿根廷奪冠藏關鍵人物！沒上場卻引爆蝴蝶效應：法國虧大

考差被罵2天！醫科女「分屍母親」　推特喊：打敗怪物了

▲2018年時日本上演一樁人倫悲劇，女兒在殺害母親後，還在推特發文表示「我打敗怪物了」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲2018年時日本上演一樁人倫悲劇，女兒在殺害母親後，還在推特發文表示「我打敗怪物了」。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

人倫悲劇上演！日本滋賀縣在2018年3月時，當地河床被民眾發現一具無頭手腳的遺體，警方到場發現死者是58歲女子高崎妙子（化名），更在追查後，發現兇手竟是最親近的女兒高崎明里（化名），詳細事發經過也遭到抽絲剝繭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日媒《週刊文春》報導，2018年1月19日，31歲的高崎明里在助產學校的入學考試又未能合格，而這已是她從預科學校畢業後，第九年的失業生活了。

因此當天母親高崎妙子便如同過往，在客廳玩著手機遊戲同時責備女兒，一直唸到20日凌晨，最後請女兒幫她按摩，隨後放鬆地睡著了，此時女兒明里眼見母親沉睡，便手持凶器殺害母親。

1月20日凌晨3點42分時，明里在個人推特上發文「我打敗怪物了，現在終於鬆了一口氣」。隔日她又前往一間五金行購入各種工具，將母親遺體分解，跑到離住家距離300多公尺遠的河邊，將媽媽遺體埋入土中。

▲一名IQ135的女童，小一至小三考試時常得到個位數分。某天她向媽媽吐露真心話，讓媽媽決定不追求成績。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲明里考試連續失利，過著9年失業生活，同期間也伴隨著媽媽的謾罵聲，讓她心靈崩潰引發悲劇。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
沒想到棄屍後的隔天，媽媽朋友保奈美（化名）就突然登門拜訪，明里著急表示母親不在家，自己會代為轉交禮物，同時在對方離開後，拿出媽媽手機傳訊給保奈美，避免身邊所有人，對媽媽突然無聲無息起了疑心。

自從生活中少了母親的謾罵聲，明里感覺到身心舒暢，並開始準備考取全國護士資格，生活逐步上了軌道。不過此時她卻忽略了河床媽媽遺體的狀況，3月10日，河床惡臭飄出，讓附近的民眾終於發現高崎妙子的遺體，立即報警處理。

警方經過一系列調查後，最終在2019年6月5日逮捕女兒明里，她一開始否認犯行，辯稱母親是自殺身亡，但隨著各種證據一一被提出後，明里才坦承自己下手弒親。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

日本妹「吃重鹹又高澱粉」身形卻超瘦？眾揭主因：很正常

尾牙不在場抽中大獎！老闆給2千打發　他見獎品去向怒了

台北驚現「垃圾聖誕樹」！台人一看秒戰爆：最美風景在哪

房子少「1設施」！房仲特意提醒　苦主認了：電費差數倍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀