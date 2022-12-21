法媒曬鐵證！控梅西延長賽「第3進球無效」 官方回應了
2022卡達足球世界盃冠軍最終由阿根廷奪下，與法國激戰120分鐘後，靠PK大戰捧起睽違36年的大力神杯，可賽後爭議不斷，法國體育報《隊報（L'Equipe）》便提出證據，認為梅西在延長賽時有違反規則，故踢進的第三分應被視為無效。此篇報導引起譁然，而國際足球總會理事會（IFAB）也對此回應，表示不會再改變任何結果。
編輯中心/綜合報導
據法國媒體《隊報（L'Equipe）》報導，梅西在延長賽下半場108分鐘時攻破法國球門，取回3:2領先，但從當時轉播畫面能看到，在進球前至少有2名阿根廷板凳區候補球員跨入場內。
《隊報》便提出《足球競賽規則》第3條第9款之規定，進球後於比賽重新開始前的這段期間，若被主審發現場上有其他人員，包含進球球隊球員、替補球員、球隊官員、被罰下場或被換下的球員，那該顆進球應被判定無效，並在多出人員位置，以自由球開球重啟賽事，認為依此規則，梅西的第三進球應被視為無效球。
此事引起大量關注，為確認結果，美媒《The Athletic》向制定足球規則的國際足球協會理事會求證，協會說明阿根廷那兩位跨入場內的人員並未干擾比賽，所以比賽結果將不被影響，且在一般情況下，即便比賽場中多出一個人，只有在真正干擾到比賽、選手及比賽官員時才會被判定為違規。（編輯：李惠婷）