世足「領獎前畫面」曝！梅西緊擁姆巴佩 輕拍背脊安慰
2022卡達足球世界盃決戰在19日凌晨順利落幕，阿根廷以4:2成績打敗法國，舉起睽違36年的大力神盃，球王梅西的職涯上也更添光彩，而法國前鋒姆巴佩雖也奪得金靴獎，可仍沉浸於未能二連霸的遺憾，領獎時面無表情。FIFA於19日便公開兩人領獎前的畫面，能看到梅西與姆巴佩深深擁抱彼此，展現兩人的友好情誼。
編輯中心/綜合報導
決戰賽中梅西和姆巴佩的表現精采，兩隊戰況峰迴路轉，在激戰120分鐘後，阿根廷以PK戰獲得勝利，梅西也因此成為國民英雄，與隊員一同奪下世界盃冠軍寶座，激動親吻大力神盃。姆巴佩則在此屆賽事踢進8顆球，並於決賽上演「帽子戲法」，獲得金靴獎以及團隊亞軍獎，可領獎時難掩失落情緒。
FIFA近（19）日於官方推特公開兩人等待領獎時的畫面，能看到他們深深擁抱，梅西還輕輕拍打姆巴佩的背脊，似乎在平復他的失落，動作自然、熟稔，而他們確實也是巴黎聖日耳曼（PSG）的隊友，可見其深厚情誼。
該支影片感動不少球迷，紛紛留言「他們兩個共同成就了這場決賽！兩位都是GOAT」、「恭喜！！足球之王」、「這兩位令人驚喜的球員」、「兩位我都好喜歡！給予他們最大尊重」。（編輯：李惠婷）