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海巡太平洋中「撈到學生證」？真相嗨爆網友：南一中會玩

▲海巡在太平洋撈到學生證？真相嗨爆網友：「南一中會玩！」。（圖／海巡署長室 Coast Guard 臉書）
▲海巡在太平洋撈到學生證？真相嗨爆網友：「南一中會玩！」。（圖／海巡署長室 Coast Guard 臉書）

編輯中心/綜合報導

開玩笑開到被海巡署看到！海巡署近日於臉書粉專發出貼文，說明人員從太平洋中捕撈到一張南一中的學生證，並已經幫忙撿起，網友見文紛紛讚嘆，驚訝於人員竟能如此「海底撈針」，不過後來真相揭曉，原來一切都是搞笑P圖。

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17日海巡署於粉專《海巡署長室 Coast Guard 》發布一張人員在船上舉著南一中學生證的照片，說明「同學你的學生證被丟到太平洋裡，海巡已經幫你撿起來了，請你同學不要亂丟」，並趁機打出徵才廣告「如果你是有興趣加入海巡署，未來可以直接考特考；或是撥打這支電話：0800-021-580，瞭解更多」。

該則貼文立刻引起廣大迴響，有人讚嘆「好厲害啊，這個都能在茫茫大海被撿到，緣份哪～～」。不過，該則貼文其實並非真實事件，而是在「玩梗」，起因是有網友在《黑特南一中2.1》發布同學學生證掉在清水斷崖的P圖，並表示「已經幫你丟到太平洋裡了」，雖是個玩笑貼文，不料卻釣出海巡署小編認真回應「請不要亂丟」，引起一陣爆笑。

▲「學生證掉入太平洋」的笑話源自於該則貼文。（圖／截自黑特南一中2.1 臉書） 
▲「學生證掉入太平洋」的笑話源自於該則貼文。（圖／截自黑特南一中2.1 臉書） 
據網友所述，該張學生證其實從未掉過，「現在小編都是搞笑的」、「可以順便撈一下酷拉皮卡嗎？謝謝海巡署」、「歡迎大家加入海巡署」、「到底怎麼撈的（海底撈）…………」、「笑到肚子好痛……」。（編輯：李惠婷） 

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