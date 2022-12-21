他天冷洗澡沒瓦斯！師傅「1原因」要多收400　真相違規了

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沒想到當天師傅到場換好了新瓦斯桶後，卻突然開始東張西望，並看向另一桶廚房瓦斯爐用的瓦斯桶，才開口表示「這瓦斯桶（洗澡用）檢驗過期了，要跟你加收400元，一般在客戶那裡過期，檢驗費用是要由客戶出的。」
原PO愣了一下指向廚房用的瓦斯桶「那瓦斯爐那桶難道也過期了嗎？」師傅則搖搖頭「那個還沒！」但苦主又萌生了新的疑問「但瓦斯爐那桶叫來的時間更早，畢竟我一個人生活後就很少開灶。而熱水器那桶瓦斯我記得今年五、六月份才叫的，怎麼那麼快就過期了？」
然而師傅聽完後堅稱「這不可能，我們不可能拿快過期的給你，你看這桶（熱水器）日期只到今年七月，還是你記錯了，換到的可能是瓦斯爐那桶」，雙方爭辯過後沒有共識，苦主最後也只好掏出1150元，解決這件事。
不少過來人看完也紛紛感嘆回應「被收過2次，還真不是普通貴」、「遇過一次，過期回收要錢，之前押金拿不回來就不再用桶裝，直接改去申請天然氣」、「千萬要看日期，有些店家會拿快過期的來裝」、「是我會把該店家列入黑名單」。
事實上瓦斯鋼瓶出廠10年內每5年需檢驗一次，10年以上每3年檢驗1次，超過30年則不可使用，需辦理壓毀。而行政院消費者保護會早在2018年時就公布，業者不得向消費者收檢驗費，除非消費者使用該桶裝瓦斯超過1年，才可收取容器使用費，但不得逾200元，逾2年返還者則不得逾400元。（編輯：潘毅）