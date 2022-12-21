梅西第3顆進球應無效？法媒曬「違規鐵證」：嚴格禁止的

他天冷洗澡沒瓦斯！師傅「1原因」要多收400　真相違規了

▲行政院消保處曾統計，2017年桶裝瓦斯的申訴案件約150件，主要糾紛類型集中在瓦斯鋼瓶押金與加收檢驗費等。（示意圖，與內文無關／NOWnews資料照）
▲行政院消保處曾統計，2017年桶裝瓦斯的申訴案件約150件，主要糾紛類型集中在瓦斯鋼瓶押金與加收檢驗費等。（示意圖，與內文無關／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

寒冷的冬天到了！沖洗熱水早已經是許多人每日必做的事情。不過就有民眾澡洗到一半瓦斯沒了，只好打電話請師傅更換，結果對方到場後，卻立刻開口喊要額外加收400元，原因曝光也引發討論。

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苦主於論壇《爆廢公社二館》上發文訴苦「前幾天...因為洗澡洗到一半沒瓦斯了，無奈之下只能在寒冷的天氣裡，洗了一場驚濤駭浪的冰水澡」。隔天原PO也立即撥電話給瓦斯行，確認了大桶裝價格為750元後請師傅到場更換。

▲專家建議在睡前洗溫熱水澡，這樣走出浴室即可讓身體感受環境「相對低溫」。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲寒冷的冬天到了！沖洗熱水早已經是許多人每日必做的事情。（示意圖／取自pixabay）
沒想到當天師傅到場換好了新瓦斯桶後，卻突然開始東張西望，並看向另一桶廚房瓦斯爐用的瓦斯桶，才開口表示「這瓦斯桶（洗澡用）檢驗過期了，要跟你加收400元，一般在客戶那裡過期，檢驗費用是要由客戶出的。」

原PO愣了一下指向廚房用的瓦斯桶「那瓦斯爐那桶難道也過期了嗎？」師傅則搖搖頭「那個還沒！」但苦主又萌生了新的疑問「但瓦斯爐那桶叫來的時間更早，畢竟我一個人生活後就很少開灶。而熱水器那桶瓦斯我記得今年五、六月份才叫的，怎麼那麼快就過期了？」

▲女子出門沒有確實關緊瓦斯，導致小火燒了9天。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO獨居很少開伙，但瓦斯爐使用的鋼瓶比熱水器用的早叫，卻反倒沒有過期，讓他質疑店家是否有出錯。（示意圖／取自unsplash）
然而師傅聽完後堅稱「這不可能，我們不可能拿快過期的給你，你看這桶（熱水器）日期只到今年七月，還是你記錯了，換到的可能是瓦斯爐那桶」，雙方爭辯過後沒有共識，苦主最後也只好掏出1150元，解決這件事。

不少過來人看完也紛紛感嘆回應「被收過2次，還真不是普通貴」、「遇過一次，過期回收要錢，之前押金拿不回來就不再用桶裝，直接改去申請天然氣」、「千萬要看日期，有些店家會拿快過期的來裝」、「是我會把該店家列入黑名單」。

事實上瓦斯鋼瓶出廠10年內每5年需檢驗一次，10年以上每3年檢驗1次，超過30年則不可使用，需辦理壓毀。而行政院消費者保護會早在2018年時就公布，業者不得向消費者收檢驗費，除非消費者使用該桶裝瓦斯超過1年，才可收取容器使用費，但不得逾200元，逾2年返還者則不得逾400元（編輯：潘毅）

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