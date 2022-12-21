麥當勞最沒存在感漢堡是？老饕答案一致 這款不賣就拼命
麥當勞今（21）日起開始漲價，不過即便如此，有著快速又美味的餐點，仍然還是許多人愛好的速食。近日，就有網友討論「麥當勞最沒存在感的漢堡是什麼？」貼文引起不少網友迴響，許多人都認為是「麥香雞漢堡」，而評價兩極的「麥香魚」則也有許多人喜愛，認為是麥當勞不可滅的漢堡之一。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「麥當勞的漢堡種類很多，但是不是全部都好吃，如果踢掉一個不賣，該踢誰? 我覺得是麥香雞吧.......我家巷口早餐店的香雞堡都比麥當勞的麥香雞好吃...你覺得該踢誰？」
貼文一出，不少網友紛紛指出「當然是麥香雞啊....超不行」、「麥香雞我只吃過一次，再也沒點過了」、「麥香雞真的..沒存在感」、「每次去麥當勞真的完全不會看向麥香雞....超沒存在感的」、「麥香雞真的失敗，比早餐店還不好吃」、「當然麥香雞，我從來沒看過有人愛吃這個的....」。
而除了麥香雞備受熱議之外，有些許人則認為「麥香魚也不太好吃」，卻釣出許多麥香魚愛好者表示「麥香魚！不賣我就跟他拼命！」、「麥香魚只是份量小，還不錯吃好嗎？」、「說要踢掉麥香魚的還有沒有人性啊！」、「說麥香魚要踢掉的是不是想決鬥？」、「誰在給我說麥香魚踢掉不賣，直接跟你拼命」、「麥當勞漢堡靈魂之一是麥香魚吧！怎可以踢掉」。（編輯：張嘉哲）