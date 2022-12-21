世足賽阿根廷「全城屏息」！奪冠瞬間秒炸歡呼　感動片曝

麥當勞最沒存在感漢堡是？老饕答案一致　這款不賣就拼命

▲麥當勞漢堡種類繁多，深受不少老饕喜愛。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲麥當勞漢堡種類繁多，深受不少老饕喜愛。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

麥當勞今（21）日起開始漲價，不過即便如此，有著快速又美味的餐點，仍然還是許多人愛好的速食。近日，就有網友討論「麥當勞最沒存在感的漢堡是什麼？」貼文引起不少網友迴響，許多人都認為是「麥香雞漢堡」，而評價兩極的「麥香魚」則也有許多人喜愛，認為是麥當勞不可滅的漢堡之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「麥當勞的漢堡種類很多，但是不是全部都好吃，如果踢掉一個不賣，該踢誰? 我覺得是麥香雞吧.......我家巷口早餐店的香雞堡都比麥當勞的麥香雞好吃...你覺得該踢誰？」

▲台灣麥當勞今（21）日起正式調漲價格，套餐貴10元、薯條漲5～7元。掀起網友熱論能破解漲價的「神級點法」，除了靠「甜心卡」搭配「1+1銅板輕鬆點」、再善用「點點卡」，還有省錢必吃的隱藏版「30元漢堡」、得來速貴賓卡專屬優惠，都成為超夯話題。（圖／記者蕭涵云攝）
▲網友討論麥當勞漢堡當中，哪個漢堡的存在感最低，不少人直指「麥香雞」。（示意圖／記者蕭涵云攝）
貼文一出，不少網友紛紛指出「當然是麥香雞啊....超不行」、「麥香雞我只吃過一次，再也沒點過了」、「麥香雞真的..沒存在感」、「每次去麥當勞真的完全不會看向麥香雞....超沒存在感的」、「麥香雞真的失敗，比早餐店還不好吃」、「當然麥香雞，我從來沒看過有人愛吃這個的....」。

而除了麥香雞備受熱議之外，有些許人則認為「麥香魚也不太好吃」，卻釣出許多麥香魚愛好者表示「麥香魚！不賣我就跟他拼命！」、「麥香魚只是份量小，還不錯吃好嗎？」、「說要踢掉麥香魚的還有沒有人性啊！」、「說麥香魚要踢掉的是不是想決鬥？」、「誰在給我說麥香魚踢掉不賣，直接跟你拼命」、「麥當勞漢堡靈魂之一是麥香魚吧！怎可以踢掉」。（編輯：張嘉哲）

▲早餐「麥香魚」單點49元；鷄塊套餐99元。「雙層麥香魚」單點89元；鷄塊套餐139元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲老饕超愛麥當勞麥香魚漢堡，開玩笑表示，如果麥當勞停賣就要拼命。（圖／台灣麥當勞提供）

「麥當勞漲價」他喊還好！1理由釣出黃捷　眾人跪求官方

麥當勞全面漲價！網抖「破解點法」　店員認了：等於沒漲

老饕看清楚了！麥當勞「飲料容量」公開　店員承認吵很大

麥當勞內用換飲料杯了？店員認證「不能帶走」：陸續引進

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀