全家「Let’s Café PLUS」25款咖啡超狂！80元喝到500元
全家超商備受矚目的「Let’s Café PLUS」今（21）日首度亮相！全天候供應60款餐飲，更一次超狂推出25款咖啡產品，包括義式咖啡、冰滴咖啡、滴淬咖啡、氣泡咖啡到特調咖啡，從80元的「經典美式」咖啡、喝到要價500元的每日限量「台灣雲林古坑藝妓」冰滴咖啡！《NOWnews今日新聞》為大家一一開箱所有咖啡選擇，從價位到口味一篇就看懂。
記者蕭涵云/台北報導
全家「Let’s Café PLUS」與日本咖啡大廠UCC攜手合作，以咖啡職人專業培訓店內夥伴，搭配專業咖啡機設備La Marzocco與瑞士進口TONE手沖機，並開發多達25種、選擇多元的專業咖啡飲品，從最便宜的入門款「經典美式」中杯咖啡80元（大杯100元），大家常喝的中杯「經典拿鐵」則是110元（大杯130元）；到頂級單品豆要價500元的每日限量「台灣雲林古坑藝妓」冰滴咖啡都有得喝。另外還有滴淬單品、氣泡咖啡、調酒咖啡等選擇，平均價格落在150至200元之間。
「Let’s Café PLUS」單品咖啡提供耶加雪菲、哥倫比亞、瓜地馬拉等經典產區咖啡豆，更導入風味獨特的頂級台灣雲林古坑藝妓、台灣阿里山單品豆，消費者可依照喜好自由選擇以專屬冰滴瓶搭配吸睛球型冰磚打造的「冰滴咖啡」，有台灣雲林古坑藝妓、台灣阿里山、衣索比亞耶加雪菲、經典美式4種選項；或仿手沖的「滴淬咖啡」，則是以瑞士TONE手沖機進行沖煮，透過先悶蒸、後注水萃取的多道工序，品質風味更穩定、保留咖啡香氣，也提供瓜地馬拉、台灣阿里山等7種風味豆可選。
並以雞尾酒為概念催生4款大人系「調酒咖啡」，風味濃郁、香氣獨特且略帶酒感的特調咖啡，清爽口感的「黑色俄羅斯」以耶加雪菲濃縮液，搭配頂級伏特加及橙酒調製，並透過橙皮果香完美調和咖啡與酒精的衝突感；「經典咖啡調酒」由醇厚威士忌、經典美式和氣泡水調製；適合慢飲柔和的「貝禮詩咖啡」，以經典貝禮詩奶酒和耶加雪菲為基底，搭配鮮乳坊桂芳鮮乳並擺上酒釀櫻桃；溫暖的「橙酒拿鐵」則以經典美式加入橙酒和桂芳鮮乳，清甜略帶酒感，入喉滑順溫和。
「Let’s Café PLUS」同時也有3款「氣泡咖啡」，價格落在130～180元，提供美式、蜂蜜美式及單品耶加雪菲，整體口感清爽香甜，還能看出細膩漸層的咖啡液浸入並有著滾動上升的氣泡，預料將是未來攻佔社群打卡的網美系飲品首選。除了咖啡，店內也提供新鮮現打的果昔、乳飲、唐寧茶飲品可選擇；另外也有約25款三明治、甜點、沙拉等輕食供應。完整菜單也為大家搶先公開，準備朝聖的民眾，明天就開始試營運囉。
全家「Let’s Café PLUS」品牌體驗店 資訊
地址：台北市中山區中山北路二段71號
開幕日期：2022/12/22～12/25試營運；2022/12/26正式開幕
營業時間：每日上午7:30至晚間21:00，平、假日皆有營業