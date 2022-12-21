全家咖啡「Let’s Café PLUS」開箱　60款餐飲80元就開喝

我是廣告 請繼續往下閱讀
以專屬冰滴瓶搭配吸睛球型冰磚打造的4款「冰滴咖啡」；及以瑞士TONE手沖機進行沖煮，透過先悶蒸、後注水萃取的多道工序，打造仿手沖的7款「滴淬咖啡」，兩系列價格皆落在250元至500元之間。以雞尾酒為概念，分別加入威士忌、伏特加、貝里詩奶酒與橙酒催生的4款大人系「調酒咖啡」，價位於220元至250元；夢幻又吸睛的網美系打卡必拍「氣泡咖啡」則有3款，價格為130元～180元。另外還有新鮮現打的果昔、乳飲、唐寧茶等飲品可選擇。
「Let’s Café PLUS」店內同時供應約25項豐富餐食選擇，首推靈感來自比利時鬆餅的「克拉芙棒」，共有蜂糖、莓麗佳人、濃情巧克力、大阪燒沙拉、明太子起司5種甜鹹口味，分別是95元及120元兩種價位。甜點還與人氣法式烘焙坊「法朋」合作，推出老奶奶檸檬蛋糕、焦糖肉桂捲等，也可品嚐Let’s Café PLUS推出的古典巧克力、巴斯克乳酪蛋糕等特色甜點。
響應綠色蔬食熱潮，打造玉美生技履歷蔬菜製成的匠心三明治、活力沙拉等餐點，食材更是選用大武山牧場嚴選雞蛋、鮮乳坊小農鮮奶以及「全家」榮獲Clean Label潔淨標章的匠土司製成；還有呼應環保減碳的植物肉風潮所推出的舒植漢堡排沙拉，是時下頗受歡迎的大份量木盆沙拉路線。
為強調「Let’s Café PLUS」職人選淬的核心精神與專業形象，找來台灣三大著名設計團隊跨界合作，IF OFFICE馮宇操刀品牌識別，整體色調延續Let’s Café 深藍色視覺，以「PLUS」概念搭配「+」符號，打造出咖啡香氣四溢的感受。有靚設計除了延伸核心藍色為整體空間主色調，更將「PLUS」符號靈活運用至空間各處，大至天花板造型、小至展示層架細節，搭配淺色木紋及金屬元素點綴，營造自然質感的舒適氛圍；並於店內右側採用大片落地玻璃窗、引進中山北路上的綠意。店舖人員則穿著台灣設計師APUJAN詹朴打造的藍色制服圍裙，將「+」延伸成具有簡約線條的流星，傳達向流星許願、並涵蓋咖啡滴落、及時光流逝的巧思意念
「Let’s Café PLUS」同樣常態提供小麥環保吸管、自備環保杯折扣優惠，也已導入外帶循環杯的借還服務，推出品牌購物袋、咖啡包等周邊商品。並提供快訂、快付、快送等便捷的訂取餐及支付服務；更與foodpanda、Uber Eats兩大外送平台合作；店舖點餐還支援多達10種支付方式，包含全盈+PAY、Fami錢包、Pi拍錢包等多元支付工具服務。
全家「Let’s Café PLUS」品牌體驗店 資訊
地址：台北市中山區中山北路二段71號
開幕日期：2022/12/22～12/25試營運；2022/12/26正式開幕
營業時間：每日上午7:30至晚間21:00，平、假日皆有營業
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！