大幸運！少年遭同學標槍擲中 「脖子被射穿」命大無事
印度奧里薩邦（Odisha）一所中學日前舉行運動會，一名14歲少年梅赫（Sadanand Meher）竟意外遭其他同學擲出的標槍「刺穿頸部」，但令人詫異的是，他居然沒有流血也意識清楚，甚至在等待救護車期間都能坐著，並自行扶著標槍；梅赫送至醫院後，立即展開各項檢查，醫師發現標槍「沒差幾公分就傷到氣管」，但所幸僅射中皮膚底下的肌肉層，所有主要血管都完好無損，經1小時手術後就順利取出標槍，無生命危險。校方事後將針對這起意外展開調查。
編輯中心／綜合報導
綜合外媒報導，印度阿加普爾中學在本（12）月17日運動會上，一名參加田徑比賽擲標槍的同學，竟未命中標靶，而是將標槍直直射穿同學梅赫的脖子，意外來得突然，讓在場所有師生都嚇得趕緊查看梅赫的狀況，只不過，讓人更驚嚇的是，梅赫雖然自己也感到震驚，但標槍射入後他卻能自行扶著標槍行走，且幾乎沒有流血，也沒有讓他失去意識，而是能穩穩的坐在椅子上，等待救護車到來，讓眾人感到不可思議，卻也相當擔心他的傷勢。
所幸經送至比瑪·布荷醫院（Bhima Bhoi Hospital）治療，進行X光、超音波等精密檢查後，僅花1小時手術，就順利把標槍取出，無生命危險；而醫師也驚訝表示「沒差幾公分就傷到氣管」，標槍位置在皮膚及肌肉層的標槍，但未傷及頸部所有重要血管，相當幸運，目前梅赫情況穩定，暫時留院觀察傷口是否出現其他感染。
阿加普爾中學也將針對這起意外進行調查，以及釐清事發經過。（編輯：林莞茜）