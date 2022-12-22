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別忘麥當勞「通關密語」！他爽吃極便宜漢堡：嘴饞吃超讚

▲別忘麥當勞通關密語，他爽吃極便宜漢堡：「嘴饞吃超讚」。（示意圖／PhotoAC）
▲別忘麥當勞通關密語，他爽吃極便宜漢堡：「嘴饞吃超讚」。（示意圖／PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

台灣麥當勞自21日正式調整菜單價格，部分單品及套餐調漲5至10元不等，引起眾人哀號「吃不起麥當勞了」，不過消費者也不是省油的燈，網路上出現各種省錢點法，就有位網友分享麥當勞的「通關密語」，只要大膽說出，就能用30元的價格買到超便宜的隱藏版漢堡。

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原PO於Dcard中發文表示麥當勞賣有一款隱藏版漢堡叫「漢堡」，內容物有漢堡排、酸黃瓜、洋蔥粒及番茄醬，與吉士漢堡的差別僅是少了片起司，但僅需30元就能入手。因該款漢堡未呈現在菜單上，所以民眾要自己講出通關密語「我要點一個漢堡」，若店員聽不懂，可以補充「就是$30元的漢堡」，即能用小額價格滿足口腹之慾。

▲原PO分享麥當勞隱藏菜單「漢堡」。（圖／截自麥當勞官網）
▲原PO分享麥當勞隱藏菜單「漢堡」。（圖／截自麥當勞官網）
雖不少老饕已知曉隱藏版「漢堡」的存在，但不少人仍相當驚訝「有30元漢堡欸，感謝告知，我還真不知道」、「10幾年前就點過，然後那個店員一直問要哪一個漢堡，還指了後面的菜單問要哪一個」、「剛剛買了，好吃」、「感謝告知！我不知道這個～我不吃起司，幫大忙了！」、「先排除價錢觀點，偶爾晚上嘴殘想吃麥當勞我都會逼自己點這種⋯就填個肚子又不會太多這樣」。

部分人也分享其他划算的點法「走得來速 吉士漢堡+小杯飲料+車道小薯 只要60$ 還多一片起司」、「習慣 1+1=50的吉事+紅茶(or玉米湯) 然後蹭朋友的甜心卡 4塊雞塊+小薯 完美的99元」。（編輯：李惠婷）

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