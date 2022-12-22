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羽絨外套怎麼洗？達人抖出「懶人洗法」　3動作超NG別犯

▲近日冷氣團襲台，許多人紛紛穿上保暖的羽絨外套抵擋寒冬。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲近日冷氣團襲台，許多人紛紛穿上保暖的羽絨外套抵擋寒冬。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

近日冷氣團襲台，許多人紛紛穿上保暖的羽絨外套抵擋寒冬，不過羽絨外套髒掉之後該如何清洗呢？就有一名網友針對羽絨外套的清洗問題發問：「裝洗衣袋丟洗衣機、吊衣架、曬太陽會差很多嗎？」貼文曝光後，許多人直接用滾筒洗衣機清洗，專家則指出，清洗羽絨外套的3錯誤千萬別犯。 

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該名網友在PTT貼文，他以「羽絨外套要怎麼洗？」為題，表示羽絨外套要先用洗衣精水擦拭，再用清水沖洗，之後拿大毛巾將水分吸乾，最後放在陰涼處風乾，不能曬到太陽，且還要平躺放妥，不能掛在衣架上，否則會羽毛堆積不均，這讓他傻眼直呼：「有沒有那麼麻煩？ 裝洗衣袋丟洗衣機、吊衣架、曬太陽會差很多嗎？」  

▲冬天將至，不少人都準備將羽絨外套拿出來穿。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲多數人都指出，羽絨外套最好是放入滾筒洗衣機清洗。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
貼文曝光後，許多網友建議，「洗衣袋洗衣機洗，陰乾後羽毛就會自動蓬鬆了，洗過n次都穿十年還是保暖」、「不能烘，光化纖防風布就會燒壞或縮水」、「直接丟洗衣機洗後陰乾」、「不能曬太陽，就空調房除溼乾就好」、「單件清洗，洗衣袋丟洗衣機就好，那玩意就只是怕拉扯而已」。 

多數人都指出，羽絨外套最好是放入滾筒洗衣機清洗，「丟洗衣機洗就好，最好是滾筒的，不然壓半天壓不下去」、「建議滾筒洗衣機直接洗」、「滾筒洗衣機或去外面滾筒」、「洗脫烘滾筒洗衣機一條龍」。 

▲一名女網友日前洗衣服時，赫然發現洗衣擠裡竟然混進一塊「肉色方塊物」，味道還香香的！（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲洗衣達人沈富育指出，相較乾洗，羽絨外套水洗壽命會比較長。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
事實上，洗衣達人沈富育曾分享，相較乾洗，羽絨外套水洗壽命會比較長，2到3個月清潔一次即可，清洗之前可以先在較髒的領口、袖口處污漬處噴上親水性洗碗精靜置20分鐘，接著用刷子刷開污漬後，直接放入滾筒洗衣機裡，不需特別外裝洗衣袋，否則會讓清潔效果打折扣。 

沈富育指出，若家中是直筒式洗衣機，最好將羽絨外套放在最下層，上面再蓋上其他衣物，讓重量壓在羽絨外套上，否則外套重量輕，在水中載浮載沉恐怕會洗不乾淨，洗完脫乾後，將外套吊在室內陰乾2-3天，期間可以拍打外套讓羽絨散開，等水氣完全散去即完成清洗，但切記不要直曬太陽，清洗時也不要添加柔軟精，否則可能會讓保暖效果降低。（編輯：賴禹妡） 

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