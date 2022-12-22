羽絨外套怎麼洗？達人抖出「懶人洗法」　3動作超NG別犯

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貼文曝光後，許多網友建議，「洗衣袋洗衣機洗，陰乾後羽毛就會自動蓬鬆了，洗過n次都穿十年還是保暖」、「不能烘，光化纖防風布就會燒壞或縮水」、「直接丟洗衣機洗後陰乾」、「不能曬太陽，就空調房除溼乾就好」、「單件清洗，洗衣袋丟洗衣機就好，那玩意就只是怕拉扯而已」。
多數人都指出，羽絨外套最好是放入滾筒洗衣機清洗，「丟洗衣機洗就好，最好是滾筒的，不然壓半天壓不下去」、「建議滾筒洗衣機直接洗」、「滾筒洗衣機或去外面滾筒」、「洗脫烘滾筒洗衣機一條龍」。
事實上，洗衣達人沈富育曾分享，相較乾洗，羽絨外套水洗壽命會比較長，2到3個月清潔一次即可，清洗之前可以先在較髒的領口、袖口處污漬處噴上親水性洗碗精靜置20分鐘，接著用刷子刷開污漬後，直接放入滾筒洗衣機裡，不需特別外裝洗衣袋，否則會讓清潔效果打折扣。
沈富育指出，若家中是直筒式洗衣機，最好將羽絨外套放在最下層，上面再蓋上其他衣物，讓重量壓在羽絨外套上，否則外套重量輕，在水中載浮載沉恐怕會洗不乾淨，洗完脫乾後，將外套吊在室內陰乾2-3天，期間可以拍打外套讓羽絨散開，等水氣完全散去即完成清洗，但切記不要直曬太陽，清洗時也不要添加柔軟精，否則可能會讓保暖效果降低。（編輯：賴禹妡）