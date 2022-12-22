冬至就要吃湯圓！內行抖「1招」煮完超Q彈 再曝加熱撇步
今（22）日就是一年一度的冬至，許多家庭都準備了湯圓要過節，就有一名網友發問，湯圓到底要怎麼煮才會Q彈，就連隔天加熱都不會糊掉？貼文曝光後，不少內行人教學撇步就是糖水及湯圓分開煮，湯圓撈起後最好是泡進冰水內較為Q彈，也有人建議隔天加熱用微波爐，既方便又不容易糊。
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「家常菜」中貼文，她表示冬至到了，想知道湯圓怎麼煮才會Q彈，之前婆婆煮太多，當天沒吃完，但隔天加熱就都糊掉了，讓她相當苦惱，因此發問求助。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「煮好馬上放進冰塊水裡面，另外煮一鍋糖水（或薑母紅糖水），要吃的時候在把湯圓放進熱糖水裡」、「沒吃完的湯圓撈起來，將湯煮滾後再將湯圓放進那鍋裡面就好了」、「湯圓再次加熱，先把湯圓和糖水分開，糖水加熱，湯圓另起一鍋熱水重煮然後再混合，等於是重新煮一次的概念」、「在加熱前，可以先將要湯圓拿出來，甜糖水先加熱就好，快滾時再加湯圓下去一起加熱，要吃什麼軟硬程度就看個人再熄火」、「建議還是要吃幾顆現煮幾顆最好吃」。
也有許多人建議，若湯圓隔天要再加熱，用微波爐較不容易糊掉，「用微波爐好像沒那麼糊」、「微波就可以」、「微波最優了，吃多少熱多少，熱完像現煮的，給版主力推」、「隔天加少許水微波加熱就不容易糊」。（編輯：賴禹妡）