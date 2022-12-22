冬至8習俗曝！湯圓「這吃法」旺5年　1食物吃下財運飆升

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1.拜拜：
冬至大多會在白天祭拜神明、祖先、地基主，其因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。
供品： 三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。
紙錢： 拜神明使用刈金、壽金、地公金。
拜祖先使用刈金或銀紙都可以。
2.吃湯圓：
冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。
另外民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓，也等於小孩大了一歲有添歲的意涵。
3.吃水餃：
冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能讓你財氣飽滿，招財進寶。
4.吃豬腳麵線：
冬至吃豬腳麵線能去穢氣煞氣，還能延壽破除太歲卡關，尤其今年屬虎、猴、蛇、豬運勢較差特別要吃。
5.吃年糕：
冬至後代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕吃的甜甜的好過冬，也代表又一年的開始。
6.冬至送鞋：
唐朝《中華古今注》記：「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑」。古人在冬至晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒，代表幫晚輩添衣如同添歲。
7.冬至進補：
冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。
8.吃餛飩：
南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺。代表冬至為白天較短夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。