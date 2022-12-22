冬至「6生肖」運勢超旺！第1名苦熬出頭：財運爆發過好年

冬至8習俗曝！湯圓「這吃法」旺5年　1食物吃下財運飆升

▲命理專家小孟老師透露，冬至不只要吃湯圓，另外還有7個習俗。（示意圖／shutterstock）
▲命理專家小孟老師透露，冬至不只要吃湯圓，另外還有7個習俗。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

一年一度的冬至在今（22）日來臨，在古代冬至比過年還重要，很多家戶都會在冬至送禮、飲酒作樂、祭拜租先，對此命理專家小孟老師就透露，冬至不只要吃湯圓，另外還有7個習俗，其中部分更有轉運、旺財等意味，不妨隨著節日一起應景過節吧！ 

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冬至可以吃傳統白色、紅色混雜的小湯圓，象徵「金銀財寶落袋」，可招來財氣。（圖／shutterstock）
▲小孟老師建議，冬至時將紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。 （示意圖／shutterstock）
【冬至習俗】

1.拜拜：

冬至大多會在白天祭拜神明、祖先、地基主，其因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。 

供品： 三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。 

紙錢： 拜神明使用刈金、壽金、地公金。 

拜祖先使用刈金或銀紙都可以。 

2.吃湯圓： 

冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。 

另外民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓，也等於小孩大了一歲有添歲的意涵。 

3.吃水餃： 

冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能讓你財氣飽滿，招財進寶。 

4.吃豬腳麵線： 

冬至吃豬腳麵線能去穢氣煞氣，還能延壽破除太歲卡關，尤其今年屬虎、猴、蛇、豬運勢較差特別要吃。 

5.吃年糕： 

冬至後代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕吃的甜甜的好過冬，也代表又一年的開始。 

6.冬至送鞋： 

唐朝《中華古今注》記：「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑」。古人在冬至晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒，代表幫晚輩添衣如同添歲。 

7.冬至進補：

冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。 

8.吃餛飩： 

南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺。代表冬至為白天較短夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。（編輯：賴禹妡）   

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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