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交換禮物爽抽「大烤箱」！他一開箱秒失望　網反讚超實用

▲一名網友分享，他在和同事玩交換禮物時，居然抽中超大烤箱，讓他當場爽翻天，但一拆開外箱才發現，原來裡頭都是生活用品。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲一名網友分享，他在和同事玩交換禮物時，居然抽中超大烤箱，讓他當場爽翻天，但一拆開外箱才發現，原來裡頭都是生活用品。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

編輯中心/綜合報導

臨近聖誕節及跨年夜，交換禮物的活動也越來越盛行，就有一名網友分享，他在和同事玩交換禮物時，居然抽中超大烤箱，讓他當場爽翻天，但一拆開外箱才發現，原來裡頭都是生活用品，根本沒看到烤箱蹤影，讓他的心情從期待變成失望，貼文曝光後，不少網友見到裡頭都是超實用的好市多好物，忍不住開口大讚：「這箱很可以，我喜歡！」 

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該名網友在臉書社團「 Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示每年公司聖誕節都會玩交換禮物，金額有底線但沒上線，他本身準備了平價藍牙耳機，自認是實用商品，心意也有做足，而他居然也抽到同事準備的超大烤箱。 

▲（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲原PO開箱後，發現裡頭都是生活用品，而非烤箱。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）
但原PO說道，當他一拿到烤箱外盒就發現不太對勁，「這個重量跟質感…看到事主一直在竊笑」，打開才發現裡頭都是生活用品，包含衛生紙、洗碗精、烏龍茶、零食等，但根本沒烤箱的蹤影，一旁還附註「十年好市多老卡友推薦，必屬良品！」，送禮人強調這些都是他親自買過的好市多好物分享，雖然禮物不如預期，但他也坦言：「交換禮物就是個遊戲，大家圖個開心就好，只是發出來讓大家笑一笑～」 

貼文曝光後，網友紛紛笑翻留言，「真像在好市多結完帳的時候，看到大家推車裡的部分內容物，只是這車是散裝版的」、「這是關懷包」、「我兒子同事還有拿高麗菜跟白菜來交換禮物」、「這是哪個縣市的關懷包？內容物很豐富呢」、「我從來不參加交換禮物的遊戲，送什麼都有人要嫌」、「根本就是超商或賣場的福袋」。 

也有網友反大讚，「跟藍芽耳機相比這箱CP值比較高，平價的藍芽耳機有點難處理，自用藍芽耳機一定買的比較好」、「你以為的平價藍牙好，對於有更好藍牙的人來說只能送人，這箱還比較實用」、「這箱跟平價藍芽耳機，我選這箱，價值比較高且實用」、「不錯耶！總比收到用不到的東西變成垃圾好」、「這箱很可以，我喜歡」、「相較起來，這物資箱實用性太好了」。（編輯：賴禹妡） 

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