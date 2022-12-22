「新國病」五年存活率不如日韓　台灣教授協會籲「1需求」救癌友命

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晚期肺癌患者 需健保資源多全台因癌症就醫的人數多達80萬人，當中有許多癌友家庭陷入取得新藥治療的窘境，以國內各癌別死亡率最高的肺癌作為指標來看，台灣肺癌患者的五年存活率均不如日韓。而衛福部國健署的統計發現，國內肺癌患者確診時已晚期的比例高達六成，台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿坦言，這些晚期肺癌患者已不適合手術、亟需創新藥物治療，特別是不適合標靶治療的肺癌患者，能享有的健保資源相對少很多，更需要被關心。
給付免疫治療單用 台灣條件嚴苛無法顧及所有病友劉桓睿理事長指出，儘管健保署於2019年給付免疫治療單用，但條件非常嚴苛，不符合給付門檻的患者僅能用傳統化療，且目前美國國家癌症資訊網（NCCN）對晚期肺癌患者的治療建議為免疫合併化療，健保給付也未能跟上國際趨勢。現況是癌友如要使用免疫合併化療須自費，無法負擔的家庭就只能無奈看著親人的生命一點一滴流逝。
擴充新藥適應症給付 勿「只管節流、不顧癌友需要」台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟直言，除了關心新藥預算執行率外，擴充新藥適應症給付也很重要，以上述肺癌的免疫治療為例，即便健保3年前已給付，但條件嚴格限縮，癌友等了好久的新藥給付，最後可能還是因為不符合健保規範而用不到藥，因此，對癌友而言，新藥和擴充新藥適應症給付都很重要。
她強調，癌友的生命禁不起一等再等，該會促請政府成立「癌症新藥多元支持基金」，幫助癌友更快用到新藥治療、減輕家庭負擔，在朝野多名立委的支持下，《癌症防治法》修正條文草案本月已完成立院一讀，盼盡早完成修法，賦予成立上述基金的法源依據，造福更多癌友。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56209
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