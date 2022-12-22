寒流考驗今晚才開始！明北部整天低於15度 聖誕節剩6度
今（22）日冬至寒流報到，創下近10年來最冷的冬至紀錄，不過民眾還無法鬆懈！中央氣象局表示，今晚開始寒流持續增強，北台灣普遍低溫僅攝氏8~10度，局部空曠地區更低，明（23）日北台灣白天高溫不超過攝氏15度，寒流最冷的時間點落在週六和下週日（12/24、12/25）清晨，竹苗地區受輻射冷卻影響，局部單點甚至會有攝氏6度的低溫，下週一（12/26）寒流才漸漸減弱，整體來說，明天才是這波寒流考驗的開始，民眾請務必留意氣象局「低溫特報」並做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員官欣平指出，今晚寒流強度漸漸增強，中部以北和宜蘭地區低溫僅攝氏8~10度，其它地區攝氏10~13度。寒流週末影響最大，北台灣整天寒冷，其它地區夜間、清晨寒冷，溫差大，中部以北、宜蘭地區低溫將下探至攝氏7~9度，南部、花東地區攝氏10~13度，除台東地區以外，其他縣市局部都有攝氏10度以下低溫出現，尤其竹苗地區要特別注意輻射冷卻，小範圍將只有攝氏6度。
明日氣溫部分，官欣平說，白天高溫北部、宜蘭地區攝氏13~15度，中部攝氏19度、南部攝氏22度、花東攝氏16~18度，低溫北部攝氏7~10度，其它地區攝氏10~13度，整體來說全台都較乾涼，北部整天不超過攝氏15度，中南部則要留意日夜較大的溫差。
官欣平提醒，這波寒流較乾冷，各地降雨機率低，不過下週一雖然減弱，回溫卻也只是從「非常冷」變成「冷」，不像上週末的寒流結束後有明顯回溫的狀況，以目前預報來看，台灣地區下週都僅有東北季風影響，尚未觀測到明顯的寒流等級冷空氣，下週一雨區會稍微擴大，迎風面基隆北海岸有雨，跨年夜溫度偏低，實際狀況還有待觀察。