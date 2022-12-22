近10年「最冷冬至」就是今天！寒流發威急凍原因曝光
今（22）日是冬至，若單從字面上解讀，會認為時序來到12月底，氣溫應非常寒涼。不過近年受全球暖化影響，世界各地的冬天都有越來越暖、越來越晚來的趨勢，台灣前幾年甚至在冬至當天出現攝氏30度以上高溫。不過今年特別不一樣，氣象專家賈新興指出，受反聖嬰和負北極振盪影響，今年寒流提早報到，今日台北測站低溫只有攝氏10.5度，堪稱是是近10年來「最冷冬至」！
記者張志浩/綜合報導
根據中央氣象局長期預報課統計，若單看近10年冬至台北測站的氣溫數據，可以發現最暖的冬至發生在2015年，日均溫達到攝氏23.9度，最冷的冬至則出現在2014年，日均溫僅攝氏13.9度，平均低溫更是只有攝氏12.2度。而今日截至中午12時為止，平均低溫僅攝氏10.5度，整日均溫雖要等明（23）日才能統計，但預估將比2014年還低，幾乎可以確認2022年的冬至是10年來最冷的一次。
賈新興表示，受到全球暖化影響，台灣從2000以後，幾乎每一年整個冬季的溫度都高於平均值，而今年算是特例，因為寒流來得早，又剛好是冬至這天開始影響，台北測站才因此出現自2014年後最低的溫度，不過單一特例無法證明，也無法扭轉未來全球暖化對地球的影響，冬天「越來越熱」仍是全世界的趨勢。
而針對今年冬至的情況，賈新興說，影響台灣冬季的溫度主因在於，今年反聖嬰現象持續，造成東亞的季風強度變得更強，以上屬於長期影響，而就今年12月短期影響，主要就是「負北極震盪」的出現，極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣偏移到中緯度，這樣的冷暖空氣交流，讓部分區域的出現「極端氣候」的機率提升，因此2022冬至特別冷，可說是反聖嬰的長期影響配合負北極振盪的短期現象，壓過全球暖化的勢力，才讓台灣偏離長期趨勢，出現冷得比較早的情況。