冬至寒流提早發威！今晨最低6.5度 17縣市「低溫特報」
今（22）日是二十四節氣的「冬至」，中央氣象局昨指出，今日會受到強烈大陸冷氣團增強影響降溫，明（23）日則是寒流南下報到，沒想到今日冬至冷空氣就直接升級為寒流，今晨最低溫在桃園大溪最低溫僅攝氏6.5度。氣象局提醒，今日入夜後氣溫下降快速，明日至週末（12/23~12/25）全台明顯寒冷，北部低溫將普遍下降至攝氏7～9度，空曠地區將更低，請民眾多加留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，今日開始至下週日的這波寒流屬於「乾冷 」性質，白天有太陽時感覺沒有那麼冷，不過一旦入夜後氣溫下降快，尤其深夜到清晨氣溫明顯偏低，這段時間務必注意保暖，中南部需特別留意日夜溫差，而今日白天相對較暖，北部、東北部高溫約攝氏17~19度，中南部約攝氏20~23度，氣象局持續發布「低溫特報」，入夜後氣溫下降快，早出晚歸記得備妥保暖衣物。
明日開始寒流再增強，這個週末影響最大，北台灣整天寒冷，其它地區夜間、清晨寒冷，溫差大，預測中部以北、宜蘭地區低溫將下探至攝氏7~9度，南部、花東地區攝氏10~13度，西半部局部單點更是只有攝氏7~8度，體感非常寒冷，強度堪比入冬第一波寒流，差別在於水氣較少；預期下週日聖誕節白天會開始慢慢回溫。
天氣風險公司分析師吳聖宇則補充，寒流冷空氣下週一（12/26）會逐漸減弱，溫度漸回升，但是空氣也跟著轉濕，東北季風的迎風面開始會有降雨發生，再下一波的冷空氣預估是在下週三（12/28）報到，且有機會延續到跨年前後，強度目前來看不是特別強，但仍會讓溫度保持在較為偏低的水準，也因為冷空氣強度看起來稍弱些，無法明顯轉乾，水氣比較多，迎風面地區下雨的可能性就比較高，不排除跨年到元旦假期在北部、東半部的天氣會是比較不穩定的型態。