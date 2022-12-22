冬至吃湯圓易消化不良　２招配１茶飲防脹氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
糯米食品不易消化 可能脹氣、泛胃酸、便秘衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，湯圓主要材料是糯米做成，糯米較不容易消化。醫學上認為消化是由口腔開始，經由咀嚼食物，進入食道、胃、腸再經由胰臟、膽囊等分泌一些消化液，做進一步的消化，最後經由大腸傳導排出。
中醫認為「脾主運化、胃主受納」，如果腸胃功能比較差，或是不易消化的食物諸如糯米、精緻澱粉、油脂類食物，就會可能造成運化失調，產生消化不良，都有可能像是脹氣、打嗝、泛酸、便祕或是拉肚子的表現。
在冬至時，很多人應景吃湯圓，有些湯圓內餡還有芝麻、紅豆、花生，這些堅果類都屬於不容易消化的產氣食材，且熱量偏高，有的民眾可能吃了一兩碗湯圓後，除了熱量偏高之外，也產生脹氣，影響正餐的進食，此外甜食也會造成胃酸分泌過多，酸水上犯造成咽中灼熱疼痛。
要怎麼避免腸胃脹氣呢？ 兩招配一茶飲助緩解賴博政醫師說，湯圓容易造成腸胃脹氣，要怎預防或是改善呢？
- 進食前細嚼慢嚥：因為消化的過程是從口腔開始，可以多細嚼再吞下，讓食物變得較小，表面積較多，會讓後續器官容易消化。
- 注意要定時定量：成人的胃口食量是固定的，如果要額外吃湯圓的話，正餐便要減量，此外，短時間內不要吃太多，造成腸胃過度負擔，進食的時間也要注意，睡前不要進食，讓消化液分泌量不會突然增加，也可減少胃食道逆流的發生。
材料：
山楂一兩、薄荷葉五錢、廣陳皮三錢、水1000ml 。
做法：
1.將山楂、薄荷及陳皮先洗淨。
2.山楂、陳皮加入1000ml的開水，大火煮滾。
3.將薄荷用袋包好後加入，並改用小火再煮15分鐘，放涼即可酌量飲用。
上述這三種藥材在市場容易取得，因為山楂酸甘，微溫，歸脾胃經。賴博政醫師表示，可以消食化積，行氣散瘀，用於飲食積滯。陳皮辛苦溫，可以理氣健脾，並含有類檸檬苦素，有助於食物的消化。薄荷辛涼，歸肺肝經，可以行氣滯並疏肝解鬱。此外，藥材中含有揮發油，可促胃部消化液的分泌，排除腸胃內脹氣。可以在餐後，如有腸胃脹氣的民眾酌量飲用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56281
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw