技能界奧林匹克！國際技能競賽高餐大獲一銀兩優勝佳績
每兩年舉辦一次的國際技能競賽，被視為技能界奧林匹克，受疫情延宕延後一年舉辦，「2022第46屆國際技能競賽」9月7日至11月26日於歐、美、亞洲15個國家陸續展開，共辦理62項職類，計有57國家/地區逾1,000名技能好手共同參與。國立高雄餐旅大學獲得「一銀兩優勝」亮眼成績。
記者陳美嘉／高雄報導
西餐廚藝系1年級蔡柏毅在餐飲服務上奪得銀牌，國際觀光系4年級劉玫均在旅館接待競賽項目，獲得優勝，烘焙管理系4年級謝呈杰於麵包製作項目拿到優勝。年僅19歲的蔡柏毅，已經在上一屆國際技能競賽中青少年組「餐飲服務」拿到銀牌，再度登上世界舞台，面對的挑戰更艱深，要有靈活專業應對態度及相當程度外文能力，才能贏得裁判肯定，蔡柏毅同學從容不迫服務得宜，讓客人開心到掏出小費，是獲獎關鍵之一。
「旅館接待」競賽項目是台灣首次參賽的職類，賽程分四天進行其中主辦單位的競速題，羅列了世界上10位不同領域的名人照片，現場要圈選出正確的姓名，要熟悉國際情勢脈動，眼力佳第一時間正確應對，國際觀光系四年級學生劉玫均儀態大方，有條不吝完成賽程，從日本、義大利、法、西班牙等16國中，獲取優勝，顯現大將之風。
顛覆對麵包的想像，技能競賽中「麵包製作」選手需在14小時內完成歐式法棍、日式生吐司、丹麥可頌及藝術麵包等九種，此次藝術麵包以情人節為主題，考驗技術及美感還有時間掌控，烘焙管理系4年級的蔡呈杰嫻熟應對，成品口感贏得青睞，藝術麵包造型不落俗套，獲取優勝，端賴平日在高餐持之以恆的訓練有了美好回饋。