冬至「湯圓末日」災情爆！詭異多邊形浮出 放鍋裡狂吐沙
昨（22）日為一年一度的冬至，家家戶戶都吃了湯圓象徵又長大一歲，不過煮湯圓看似簡單，但也是需要技巧的，就有一名網友曬出他煮完湯圓的失敗成品照，讓5000多名網友看呆，紛紛留言驚呼：「這在煉丹嗎？」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」中貼出照片，只見他昨日煮的湯圓，原本應該整鍋要是小粒的紅色、白色湯圓，沒想到撈起來竟全部糊在一起，變成一整坨「湯糰」，變成不規則形狀物體，畫面簡直慘不忍睹。
貼文曝光後，網友們全笑瘋留言，「這在煉丹嗎」、「物理還原法」、「這是湯圓還是湯團」、「能把湯圓變回原料也是厲害」、「讚喔，全部團圓」、「不錯～你的長這樣…我的直接化成水」、「可以捏成雪人留到聖誕節」、「80粒煮成1粒也是需要點功力的」、「媽！快來看，有碗粿欸」、「這一坨吃下去長命百歲」。
也有網友指出問題點，「湯圓不能退冰，滾水才能下！你要嘛退到冰，要嘛沒滾就放了」、「一定要水滾再下」、「水沒滾就直接丟下去就會變這樣一整坨」、「你水沒滾就丟下去煮了當然都黏在一起」、「水還未滾就全丟下鍋燒嗎⋯」、「肯定是水還未煮滾就下湯圓」。
還有另一名苦主也在社團貼出慘況，只見他曬出的照片中，芝麻湯圓外皮全部破掉，烏黑的內餡流出來，畫面十分慘烈，他也忍不住自嘲：「煮湯圓前記得湯圓不用吐沙哦！」（編輯：賴禹妡）