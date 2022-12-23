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冬天被電到怕！內行曝防靜電神撇步　開門前先摸「這裡」

▲一名網友透露，他無論是摸門把、摸手機、摸筆電都會遇到靜電，讓他崩潰喊「電得我心好累」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲一名網友透露，他無論是摸門把、摸手機、摸筆電都會遇到靜電，讓他崩潰喊「電得我心好累」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

冬天因為較為乾燥，時常引起靜電，就有一名網友透露，他無論是摸門把、摸手機、摸筆電都會遇到靜電，讓他崩潰喊「電得我心好累」，甚至一看到金屬製品就害怕，只好上網求助，貼文曝光後立刻引起熱議，許多網友給原PO建議，在摸門把前可以先摸一下牆壁導電，也可以購入除靜電鑰匙圈。 

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該名網友在PTT貼文，他以「冬天一直靜電被電得好累怎解？」為題，表示近期冬天到了，自從來日本之後，卻一直飽受靜電苦擾，「摸門把被電、摸手機被電、摸筆電也電、更扯的是連手濕濕的摸門把都能電，電得我心好累」，害他現在看到金屬製品就害怕，因此崩潰問：「請問怎麼解？」 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO因為一直遇到靜電，坦言現在看到金屬製品就害怕。（圖／翻攝自PTT）
貼文曝光後，網友們紛紛留言建議，「最近常被電，就一手摸牆一手摸門把」、「不要穿毛衣」、「摸門把前先摸牆壁放電，我以前也常被電，摸了牆壁後就不會了」、「要碰金屬物例如門把前，另一隻手先去碰木頭類的東西（貼皮塑膠不行），再同時碰門把就沒事了」、「摸牆壁放電」、「隨身帶個金屬物，例如鑰匙，要摸之前先用金屬碰一下，放電就不會在你手指了」。 

另外，也有人建議原PO購入除靜電鑰匙圈，「先拿除靜電鑰匙圈去碰門把，內建led還會發光，裡面沒電池，純粹靠靜電傳導在亮，有沒帶靜電視認很清楚，蠻好玩的」、「有靜電消除器（鑰匙圈）有些許效果，但是常常會忘記先拿出來吸一下靜電，常碰到電梯按鈕全金屬的，我也是被電到快瘋掉」。（編輯：賴禹妡）   

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