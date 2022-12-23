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2022熱搜排行曝！台人最常Google「這2字」　月搜988萬次

▲2022年進入倒數，台灣Google熱搜關鍵字前100名也跟著出爐。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲2022年進入倒數，台灣Google熱搜關鍵字前100名也跟著出爐。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022年進入倒數，台灣Google熱搜關鍵字也跟著出爐，推出SEO白話文課程的部落客「邱韜誠」（Frank Chiu）就整理出前100名的關鍵字搜索字詞，第一名就是「翻譯」兩字，平均1個月就被台人搜尋了988萬次。 

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▲（圖／邱韜誠授權提供）
▲台灣最熱門的前100名搜尋關鍵字中，第一名就是「翻譯」兩字，平均1個月就被台人搜尋了988萬次。（圖／邱韜誠授權提供）
邱韜誠在SEO白話文專欄中表示，根據Ahrefs搭配Google的平均每月搜尋量（Average monthly searches），自2022年1月至2022年11月整理出台灣最熱門的前100名搜尋關鍵字，前10名分別為「翻譯」、「youtube」、「yahoo」、「restaurant」、「天氣」、「fb」、「xvideo」、「a片」、「av影片」、「nba」，讓他忍不住直言：「果然澀澀是流量密碼呀，前十名就佔了三名。」 

▲（圖／邱韜誠授權提供）
▲第11到20名的熱門搜尋關鍵字中，常見的蝦皮、麥當勞、7-11等與生活息息相關的關鍵字也跳出來了。（圖／邱韜誠授權提供）
另外，「restaurant」被搜尋了799萬1818次，邱韜誠指出，依照網友Laura分享推論，可能是因為Google Map中有個標籤是「餐廳」，按下去之後也會開始搜尋，就被系統記錄為「restaurant」。 

而第11到20名的熱門搜尋關鍵字則分別為「jable」、「蝦皮」、「539」、「餐廳」、「ig」、「pornhub」、「停車場」、「google」、「711」、「麥當勞」。其中可見仍有2名是有關18禁的關鍵字，邱韜誠也透露，常見的蝦皮、麥當勞、7-11等與生活息息相關的關鍵字也跳出來，「可以看出來這些關鍵字很多人搜尋，都是高頻率使用的服務或品牌」。

【2022 年台灣最熱門的 100 個搜尋關鍵字】

第1名：翻譯
第2名：youtube
第3名：yahoo
第4名：restaurant
第5名：天氣
第6名：fb
第7名：xvideo
第8名：a片
第9名：av影片
第10名：nba
第11名：jable
第12名：蝦皮
第13名：539
第14名：餐廳
第15名：ig
第16名：pornhub
第17名：停車場
第18名：google
第19名：711
第20名：麥當勞
第21名：5278
第22名：明天的天氣
第23名：美國股市
第24名：美股
第25名：早餐
第26名：facebook
第27名：google翻譯
第28名：美食
第29名：momo
第30名：加油站
第31名：gmail
第32名：星巴克
第33名：火鍋
第34名：飯店
第35名：地震
第36名：中央氣象局
第37名：netflix
第38名：地圖
第39名：hotel
第40名：新聞
第51名：運動彩券
第52名：美金匯率
第53名：全聯
第54名：coffee
第55名：奇摩
第56名：咖啡廳
第57名：景點
第58名：google map
第59名：pchome
第60名：twitter
第61名：xnxx
第62名：禁漫天堂
第63名：591
第64名：中華職棒
第65名：飲料店
第66名：素食
第67名：拉麵
第68名：疫情
第69名：中華電信
第70名：家樂福
第71名：道瓊指數
第72名：早餐店
第73名：好市多
第74名：便當
第75名：ikea
第76名：twitch
第77名：gas
第78名：火車時刻表
第79名：dcard
第80名：天氣預報
第81名：肯德基
第82名：xxx
第83名：yt
第84名：google translate
第85名：博客來
第86名：股市
第87名：八方雲集
第88名：威力彩
第89名：統一發票
第90名：蝦皮店到店
第91名：gimy
第92名：xsmb
第93名：中國信託
第94名：禁漫
第95名：2330
第96名：捷运图
第97名：捷運圖
第98名：牛排
第99名：診所
第100名：必勝客（編輯：賴禹妡）   

原文：2022年台灣最熱門的100個搜尋關鍵字

【本文獲邱韜誠 Frank Chiu授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

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