竹科工程師穿啥抗寒？全場秒指「1品牌」：根本園區制服
近期冷氣團襲台，氣溫瞬間驟降，明顯能感受到寒冬的威力，對此就有一名網友好奇問「有沒有工程師現在都穿什麼牌子禦寒的八卦？」貼文曝光後，不少人都紛紛點名Superdry、Timberland等品牌，不過仍最多人提及「The North Face」，直言：「北臉一直都很多吧，根本園區制服！」
編輯中心/綜合報導
該名網友昨（22）日在PTT貼文，他以「工程師不穿Superdry之後，都改穿什麼牌子？」為題，表示近幾週溫度下降，「身處工程師縣市的我，不免來觀察一下我們竹科菁英們都穿什麼外套」，不過令他感到驚訝的是，前幾年最紅的Superdry已經快沒人穿了，現在正熱門的Oneboy，也比較少看到男生穿，讓他忍不住好奇問：「有沒有工程師現在都穿什麼牌子禦寒的八卦？」
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「工程師現在流行長大衣」、「Timberland也蠻多人穿」、「以前的Hang ten或佐丹奴」、「糟糕，我還在穿superdry耶」、「UQ吧，日系潮牌」、「蠻多改穿Supreme，真的很帥」、「小弟十年ME，都穿佐丹奴跟Zara，供參」。
不過，多數人都指出，「The North Face」（北臉）才是工程師間最普遍看到的禦寒衣服品牌，「不是都穿北臉嗎？」、「北臉啊」、「北臉，路上看過去都是」、「北臉一直都很多吧，根本園區制服」、「北臉一堆，很貴但工程師無感」、「北臉一直都很大宗吧」、「北臉啊，滿路都是」、「竹科制服現在是北臉稱王」。（編輯：賴禹妡）