聖誕樹要下雪！兒拿「它」當雪花灑　媽見滿地白茫茫崩潰

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原PO無奈說道，雖然奶粉灑在樹上真的有雪花感，遠看還真是蠻美的，而且整個客廳都飄散著奶香味，但還是止不住心中那把燃燒的火焰，一想到奶粉全都浪費了，就忍不住嘆：「週末要去補貨了QQ」
貼文曝光後，網友紛紛笑噴留言，「你已得到『家有男孩崩潰日常』的入社資格」、「會不會接下來變螞蟻上樹」、「突然覺得我女兒早上打翻除濕機的水根本小case」、「不用去北海道就可以撒雪花，孩子替爸媽省蠻多的」、「對不起，我笑了⋯因為弟弟的想像力還蠻豐富的」、「我嘴角不小心就失守了，雖然對媽媽來說很惡夢～但～不得不佩服這小孩的豐富想像力」、「看別人小孩這樣搞都覺得很有創造力，自己的小孩搞這樣就沒辦法淡定了」。
也有許多苦主媽媽現身分享類似經驗，「不知道『怕筆電口渴，餵它喝水！』的這件事，能不能安慰到妳」、「我孩子小時後也是看了彼得潘，然後灑精靈粉（痱子粉）想快樂的事，就可以飛起來了，整床的痱子粉」、「我家上次是枕頭裡破洞，裡頭的小保麗龍球默默地跑了一點出來，結果我兒子也是瘋狂甩它導致全部噴飛出來，發現的時候也是滿天雪花」。
另外，還有曾經歷過一樣事件的網友建議，千萬不要用吸塵器清理滿地奶粉，「我兒子也灑過，還是很貴的嬰兒奶粉，很難清理黏黏的」，吸了之後恐怕要整台拆開清潔，反而更麻煩。（編輯：賴禹妡）