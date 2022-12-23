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聖誕樹要下雪！兒拿「它」當雪花灑　媽見滿地白茫茫崩潰

▲一名媽媽在網路上表示，兒子為了營造出雪花的效果，竟將整罐奶粉到處灑，不僅滿地都是，還灑到聖誕樹上。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲一名媽媽在網路上表示，兒子為了營造出雪花的效果，竟將整罐奶粉到處灑，不僅滿地都是，還灑到聖誕樹上。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

編輯中心/綜合報導

「崩潰的媽媽必須抒發一下QQ」聖誕節快到了，許多家庭都在家裡擺出聖誕樹應景，但就有一名媽媽在網路上表示，兒子為了營造出雪花的效果，竟將整罐奶粉到處灑，不僅滿地都是，還灑到聖誕樹上，讓原PO苦笑喊：「灑起來樹也真的是有雪花感～滿美的…」 

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該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她表示費了一番功夫才安置好的聖誕樹，只是一轉眼沒注意，兒子就把奶粉當雪花灑得到處都是，甚至整個聖誕樹上也都有，「問他為甚麼要這樣亂撒奶粉，他只說『因為聖誕樹要下雪呀』」，讓原PO崩潰直呼：「我差點暈倒…真的讓我很頭痛！」 

▲（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲原PO見兒子把奶粉當雪花灑得到處都是，甚至整個聖誕樹上也都有，忍不住當場崩潰。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
原PO無奈說道，雖然奶粉灑在樹上真的有雪花感，遠看還真是蠻美的，而且整個客廳都飄散著奶香味，但還是止不住心中那把燃燒的火焰，一想到奶粉全都浪費了，就忍不住嘆：「週末要去補貨了QQ」 

貼文曝光後，網友紛紛笑噴留言，「你已得到『家有男孩崩潰日常』的入社資格」、「會不會接下來變螞蟻上樹」、「突然覺得我女兒早上打翻除濕機的水根本小case」、「不用去北海道就可以撒雪花，孩子替爸媽省蠻多的」、「對不起，我笑了⋯因為弟弟的想像力還蠻豐富的」、「我嘴角不小心就失守了，雖然對媽媽來說很惡夢～但～不得不佩服這小孩的豐富想像力」、「看別人小孩這樣搞都覺得很有創造力，自己的小孩搞這樣就沒辦法淡定了」。 

也有許多苦主媽媽現身分享類似經驗，「不知道『怕筆電口渴，餵它喝水！』的這件事，能不能安慰到妳」、「我孩子小時後也是看了彼得潘，然後灑精靈粉（痱子粉）想快樂的事，就可以飛起來了，整床的痱子粉」、「我家上次是枕頭裡破洞，裡頭的小保麗龍球默默地跑了一點出來，結果我兒子也是瘋狂甩它導致全部噴飛出來，發現的時候也是滿天雪花」。 

另外，還有曾經歷過一樣事件的網友建議，千萬不要用吸塵器清理滿地奶粉，「我兒子也灑過，還是很貴的嬰兒奶粉，很難清理黏黏的」，吸了之後恐怕要整台拆開清潔，反而更麻煩。（編輯：賴禹妡） 

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