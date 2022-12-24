眼藥水「滴眼球上」超NG？正確3步驟必學：第2步很多人錯
近期寒流來襲，入冬冷空氣又一波接一波，許多人開始出現眼睛乾癢的症狀，因此無論在家中或外出，都會自備眼藥水在身邊隨時紓緩症狀，食藥署提醒，若使用時直接將藥水滴在眼球上，其實會讓藥效打折，正確方式應該是滴在「下眼皮內眼瞼」以及「眼球」之間的空間，隨後輕輕放開下眼皮，才能讓眼球輕柔的接觸藥液，減少眼睛的刺激。
記者張志浩/綜合報導
食藥署表示，眼睛是極為敏感的器官，所以有著多重保護的屏障，如睫毛可阻擋異物入侵，淚腺受到刺激會分泌的淚水。但保護眼睛的睫毛及淚液，在給藥時，反而會影響藥效。大多數人點眼藥水，都是頭往上仰，並將藥液垂直點在眼球上，但此方法會導致眼球受到過度刺激、分泌淚液，進而出現眼淚直流的情形。
食藥署指出，眼球受到過度刺激分泌淚液後，眼藥水可能來不及吸收就被沖刷出來，導致藥物濃度不足，因此正確的點眼藥水的方式，第一步應該是，雙手洗淨將上眼皮及睫毛壓穩、眼睛直視前方，頭可以微微上仰，避免直接90度上仰。接著將下眼皮拉開，藥水滴在「下眼皮內眼瞼跟眼球之間的空間」，再輕輕放開下眼皮，讓眼球可以輕柔的接觸藥液，減少刺激。
最後則是「按壓鼻淚管」，藉此減少藥物流失，維持藥效，也讓口鼻不會產生苦味。食藥署強調，正確的點藥水方式雖然比較困難，但是勤加練習仍可成功，也能更有效的幫助眼疾的控制。此外，大多數的眼藥水開封後多為「28天」，建議民眾注意自己的眼藥水開封後保存天數為幾天，使用後應在瓶身標記開封日期，並注意開封後的有效日期，一旦過期切勿在使用，應盡速丟棄。