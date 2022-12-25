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搭捷運遇「超級總隊長」巡查！2排勳章神位階　網友看呆

▲網友搭捷運遇到一位學生背包掛滿「儀隊」的稱號，引起熱議。（圖/路上觀察學院）
▲網友搭捷運遇到一位學生背包掛滿「儀隊」的稱號，引起熱議。（圖/路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

走在後面都感覺有風！近日一名網友分享自己搭捷運時，看到一位學生的背包上掛滿了許多「儀隊」的稱號，讓他不禁直呼「我是不知道別人怎麼看，但真的帥到靈壓破表」，畫面曝光後，引起不少人熱議，也釣出不少曾經玩儀隊社團的群眾，掀起話題。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「走在後面都感覺得到風」只見貼出的照片，一位男同學背著後背包，背包上則有兩排滿滿的儀隊名牌，最上面則寫著「開南儀隊」，左邊名牌則寫下105屆總隊長」、「105屆指揮官」、「105屆表演隊」、「105屆禮兵長」；右邊則有「總隊長」、「指揮官」、「特技隊」及「禮兵長」，看起來威風十足。

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▲一位開南儀隊的同學搭捷運被捕捉，稱號眾多引起話題。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，不少網友紛紛回應「太鬼了吧！感覺太有榮譽感了」、「給玩儀隊的人一個敬重，尤其又曾經擔任這麼多職位！一定很傑出」、「這完全是用生命燃燒儀隊！致敬！」、「感覺在學校是風雲人物！好榮譽」、「哇！這看到真的會忍不住多看兩眼！太帥了」。

而貼文也有不少曾經參加過儀隊的網友表示「名牌的背後，只有儀隊人才知道是付出多少汗水與傷痕換來的，現在的孩子願意在高中接受這種辛苦磨練的已經很少了！」、「參加過儀隊的人，就知道這位弟弟有多麽努力」、「有段時間好懷念在高中儀隊的日子，當到隊長真的是不知道多少個假日、寒暑假幾乎全勤在太陽下練習，是用淚水跟汗水換來的頭銜」、「高中當過副總隊長.....帶著學弟妹每天操槍、練習，背槍法表，真的很有成就感」。

至於有人疑惑為何一個人有這麼多職位，內行網友則解釋「有些學校會分表演隊跟特技隊，表演隊不一定是特技隊，但特技隊一定是表演隊，所以有兩張總隊長是指管理整個儀隊的總隊長，通常只有一個，除了像是北一女的大儀隊才有三個；禮兵長則不止一個，各管理幾個禮兵或帶領交接；最後指揮官則是表演中的刀官，拿軍刀帶領儀隊入場、出場，這位同學真的不簡單」。（編輯：張嘉哲）

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