搭捷運遇「超級總隊長」巡查！2排勳章神位階　網友看呆

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貼文一出，不少網友紛紛回應「太鬼了吧！感覺太有榮譽感了」、「給玩儀隊的人一個敬重，尤其又曾經擔任這麼多職位！一定很傑出」、「這完全是用生命燃燒儀隊！致敬！」、「感覺在學校是風雲人物！好榮譽」、「哇！這看到真的會忍不住多看兩眼！太帥了」。
而貼文也有不少曾經參加過儀隊的網友表示「名牌的背後，只有儀隊人才知道是付出多少汗水與傷痕換來的，現在的孩子願意在高中接受這種辛苦磨練的已經很少了！」、「參加過儀隊的人，就知道這位弟弟有多麽努力」、「有段時間好懷念在高中儀隊的日子，當到隊長真的是不知道多少個假日、寒暑假幾乎全勤在太陽下練習，是用淚水跟汗水換來的頭銜」、「高中當過副總隊長.....帶著學弟妹每天操槍、練習，背槍法表，真的很有成就感」。
至於有人疑惑為何一個人有這麼多職位，內行網友則解釋「有些學校會分表演隊跟特技隊，表演隊不一定是特技隊，但特技隊一定是表演隊，所以有兩張；總隊長是指管理整個儀隊的總隊長，通常只有一個，除了像是北一女的大儀隊才有三個；禮兵長則不止一個，各管理幾個禮兵或帶領交接；最後指揮官則是表演中的刀官，拿軍刀帶領儀隊入場、出場，這位同學真的不簡單」。（編輯：張嘉哲）