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全家福袋提前外流？他買一包洩內容物　眾愣爆：要出事了

▲全家今年虎年的超商新春福袋，明年則是兔年福袋。（圖為今年的虎年福袋／記者葉政勳拍攝）
▲全家今年虎年的超商新春福袋，明年則是兔年福袋。（圖為今年的虎年福袋／記者葉政勳拍攝）

編輯中心/綜合報導

每年到了年末時，四大超商就會開始陸續推出「超商福袋」，尤其明年過年更早些，不少超商都已經公布福袋內容，也準備開賣，讓不少福袋迷躍躍欲試，而四大超商中，唯獨全家還尚未公布今年福袋內容。不過，已經有網友日前已經在門市購買取得，其內容物引起廣大話題討論。

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今年福袋一樣討論度熱烈，7-11一如過往的聯名，集合許多迪士尼的角色，以及兔年造型Hello Kitty、角落小夥伴等等推出福袋；而OK則是推出「鴻兔大展招財包」可抽鑽石項鍊、電視等等；萊爾富不僅推出3C福袋，還與「黃阿瑪的後宮生活」聯名，首次重磅推出兩款「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」與「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」相當可愛，唯獨全家還尚未公布福袋內容。

▲299元福袋。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11過年超值福袋又來了！不少人看中準備搶購。（圖／記者黃韻文攝）
不過，就有網友在臉書社團「全家/7-11新品好物分享區」貼出自己到全家購買的福袋，透露自己經過某間全家時，看到福袋隨手拿了一個，一個福袋要價200元，回家開箱後內容物大致上與往年差不多，不免俗是一些飲料以及餅乾，另外附贈一個美樂娘的資料夾，以及抽獎券、優惠券等等，不過尚未知道大獎是什麼。

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▲有網友已經購買到全家2023兔年福袋，開箱實際內容物。（圖/全家/7-11新品好物分享區）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「摁？全家已經開賣了？」、「哪裡的店居然買到了？」、「怎麼讓我覺得內容物大致上跟今年一樣？」、「是兔年的包裝欸，哪間門市偷跑啊？」、「店員是不是新來的....偷賣還不知道」、「我們1/1才開賣，哪間偷賣啊，會被公司抓吧？」、「今天去問過了，店員說1/1才開始賣欸....」、「我剛去全家問，說1月1號才開賣，這店員要出事了....」。

而《NOWnews》記者也實際到信義區兩間全家逛逛，發現店內並未擺出兔年福袋販售，A店店員表示「目前還沒有辦法購買福袋」；B店店員則回應「明年初才會開始賣哦」，顯然應該是有店員搞錯誤上架福袋商品，搶先讓客人買走開箱，不過這次全家兔年福袋最大獎仍未公布，預計將於12月28日公開，也讓不少人相當期待，一切有待官方說明。（編輯：張嘉哲）

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