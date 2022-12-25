全家福袋提前外流？他買一包洩內容物　眾愣爆：要出事了

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不過，就有網友在臉書社團「全家/7-11新品好物分享區」貼出自己到全家購買的福袋，透露自己經過某間全家時，看到福袋隨手拿了一個，一個福袋要價200元，回家開箱後內容物大致上與往年差不多，不免俗是一些飲料以及餅乾，另外附贈一個美樂娘的資料夾，以及抽獎券、優惠券等等，不過尚未知道大獎是什麼。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「摁？全家已經開賣了？」、「哪裡的店居然買到了？」、「怎麼讓我覺得內容物大致上跟今年一樣？」、「是兔年的包裝欸，哪間門市偷跑啊？」、「店員是不是新來的....偷賣還不知道」、「我們1/1才開賣，哪間偷賣啊，會被公司抓吧？」、「今天去問過了，店員說1/1才開始賣欸....」、「我剛去全家問，說1月1號才開賣，這店員要出事了....」。
而《NOWnews》記者也實際到信義區兩間全家逛逛，發現店內並未擺出兔年福袋販售，A店店員表示「目前還沒有辦法購買福袋」；B店店員則回應「明年初才會開始賣哦」，顯然應該是有店員搞錯誤上架福袋商品，搶先讓客人買走開箱，不過這次全家兔年福袋最大獎仍未公布，預計將於12月28日公開，也讓不少人相當期待，一切有待官方說明。（編輯：張嘉哲）