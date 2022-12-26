中國疫情失控！新人婚宴尷尬「無人到場」 豪華菜色泡湯
中國疫情近日大爆發，各地確診人數直線攀升，中國浙江省政府25日表示，當地單日新增確診病例已破100萬例，數字未來幾天恐怕持續增加，達到200萬例的驚人數字。然而這也衝擊了許多產業以及活動，就有一對大陸新人在這期間舉辦婚禮宴客，沒想到當天竟然無人到場，在網路上引起討論。
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，一對新人在本月19日於婚宴會館舉辦婚禮，沒想到宴席開了數十桌，菜色也相當豪華，不過尷尬的是，由於疫情正在大陸肆虐，現場賓客根本沒幾個，放眼望去「完全無人到場」，畫面相當悽涼，主持人雖然敬業的繼續主持，但豪華菜色完全沒人食用全泡湯，場面實在尷尬。
該報導在微博受到網友熱議，不少人紛紛表示「現在可沒人還敢去吃喜宴，我們這邊前陣子去吃席的，一個接著一個驗出陽性」、「現在疫情這樣，可真的不敢冒生命危險」、「確診過的人也害怕再確診，這種席宴還是別再開了」、「建議新人看清楚這次事件，最近別辦了吧」、「現在都沒人敢出門了，誰還跟你吃席宴呢！」
而對於中國疫情突然毀滅性的爆發，不僅造成當地醫院醫療量能超載，甚至連殯儀館運作都明顯超載，但中國國家衛生健康委員會每天發布的數據，不僅引來各界的質疑，甚至在25日宣布「即日起，不再發布每日疫情資訊，將由中國疾控中心發布相關疫情資訊，供參考和研究使用」讓不少中國網友都看不下去認為「天天造假到不知道如何編造數字了是吧？」（編輯：張嘉哲）