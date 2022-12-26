增86例Omicron亞型變異株！BA.5本土數佔比　仍佔最大宗

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指揮中心表示，針對國內境外移入之53例BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB及BF.7個案，為29例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年12月4日至12月19日。其中檢出20例BA.5個案分別自日本(6例)，中國及美國(各5例)，韓國(2例)，法國及越南(各1例)移入；17例BA2.75個案分別自越南(7例)，泰國(5例)，日本(2例)，帛琉、馬來西亞及新加坡(各1例)移入；8例BQ.1個案分別自日本、美國及德國(各2例)，法國及韓國(各1例)移入；4例XBB個案分別自馬來西亞(2例)，印尼及菲律賓(各1例)移入；4例BF.7個案分別自中國(2例)，日本及香港(各1例)移入。
世界衛生組織（WHO）於今年12月21日資料指出，全球已發現超過540種Omicron次分支變異株及60種重組變異株；目前BA.5變異株佔比約為68.4%，仍為全球主流株惟佔比略降；BQ.1、BA.2.75及XBB及其子代變異株佔比持續增加，已於至少70至90個國家檢出，其中BQ.1佔比約42.5%，並成為歐、美多國主流株；BA.2.75及XBB佔比分別約9.8%及6.1%，主要來自東南亞及西太平洋國家，且於部分國家有共同流行情形。BQ.1、BA.2.75及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳增長優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：林莞茜）
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