宋仲基認愛英國女友！本尊「高清正面照」曝　甜蜜值破表

宋仲基高調認愛！網挖「宋慧喬4天後幹大事」：氣死前妻

▲宋仲基和前妻宋慧喬離婚後，今日首度承認下一段戀情。（圖／Netflix提供）
▲宋仲基和前妻宋慧喬離婚後，今日首度承認下一段戀情。（圖／Netflix提供）

編輯中心/綜合報導

南韓演員宋仲基和前妻宋慧喬離婚後，今（26）日首度承認下一段戀情，對象為英國籍女友，兩人在各個場合一同進出，毫不避諱被鏡頭捕捉，而宋仲基所屬的經紀公司「HighZiumStudio」也於第一時間出面認愛，不過巧合的是，前妻宋慧喬4天後即將有主演的新韓劇開播，讓微博網友笑喊：「這個時候宋仲基發表（新戀情），為了氣死前妻吧！」 

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根據韓國媒體《體育朝鮮》報導，宋仲基目前正與英國籍的圈外女子交往中，對方長相貌美，且會陪同宋仲基出國工作，對於男方是演員身分相當能體諒，而消息爆出後，宋仲基所屬經紀公司HighZiumStudio也於第一時間出面認愛，承認宋仲基與圈外女性對彼此有好感進而交往，「希望外界能給與溫暖視線」。   

▲宋仲基與宋慧喬已經離婚3年半。（圖／達志影像/美聯社）
▲宋仲基與宋慧喬已經離婚3年半。（圖／達志影像/美聯社）
巧合的是，前妻宋慧喬主演的Netflix新韓劇《黑暗榮耀》即將在30日上線，這是她出道26年來，首次挑戰復仇型黑暗角色，是一大突破，還被編劇大讚「角色還原度是121%」，令粉絲相當期待。

▲▼宋慧喬光用眼神就劇力萬鈞。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）
▲宋慧喬主演的Netflix新韓劇《黑暗榮耀》即將在30日上線。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）
因此就在宋仲基高調認愛後，許多微博網友忍不住留言笑虧，「這個時候發表（新戀情），為了氣死前妻吧」、「怎麼就這麼剛好」、「宋仲基有多恨宋慧喬啊，前妻新劇要上了，趕緊官宣新女友」。（編輯：賴禹妡） 

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