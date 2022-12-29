2022總回顧／魔獸降臨!　掀起台籃空前熱潮

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37歲的霍華德身高208公分、體重120公斤，在NBA曾奪得5次籃板王、2次阻攻王，並拿下3次年度最佳防守球員(DPOY)，在巔峰時期曾帶領奧蘭多魔術闖進總冠軍賽，在2019-20賽季也隨湖人拿到總冠軍。
霍華德是2004年NBA選秀狀元，是第二位來台打球的NBA狀元，但他生涯在NBA共出賽1242場，則是台灣籃壇第一，被譽為是史上最大咖洋將，當之無愧。
有霍華德的加持，T1聯盟關注度暴增，桃園雲豹更翻身成超人氣球隊，上季在中原大學場均進場人數不到千人，本季轉戰桃園國體大體育館，滿座達1.5萬人，場場爆滿，且一票難求，他在台初登板的比賽，更吸引破百萬人次收看，寫下新紀錄。
霍華德效益也讓台灣籃壇一度颳起NBA旋風，一度傳出「甜瓜」Carmelo Anthony、「表弟」DeMarcus Cousins和「矮湯」Isaiah Thomas等人有望來台，可惜最後風聲大雨點小，都沒有成真，但已經讓國際籃壇看見，台灣職籃有能力找來重磅巨星加盟。
但霍華德人氣佳對桃園雲豹猶如兩面刃，公關、行銷團隊更是如履薄冰。12月18日主場賽事，就因為霍華德因三連戰，膝蓋痠痛無法上陣，導致買票球迷不諒解，引發體壇史上最大的公關危機，所幸雲豹球團展現極大的誠意補償，才讓此風波平息。