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2022總回顧／魔獸降臨!　掀起台籃空前熱潮

▲霍華德灌籃。球團提供
▲霍華德灌籃。球團提供

記者廖聿偉/綜合報導

回顧2022年台灣籃壇最大震撼彈，絕對是T1聯盟桃園雲豹重金網羅NBA巨星「魔獸」霍華德，也讓雲豹瞬間翻身成全台最具人氣的球隊，同時在國內颳起一陣「魔獸旋風」。

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霍華德宣布加盟桃園雲豹，尚未抵台之前就已經受到高度關注，甚至吸引近千名球迷擠爆桃園機場，而霍華德抵台後也展現超高親和力，面對粉絲要求也幾乎來者不拒，加上自帶「綜藝梗」的明星氣質，很快圈粉無數球迷，人氣爆棚。

37歲的霍華德身高208公分、體重120公斤，在NBA曾奪得5次籃板王、2次阻攻王，並拿下3次年度最佳防守球員(DPOY)，在巔峰時期曾帶領奧蘭多魔術闖進總冠軍賽，在2019-20賽季也隨湖人拿到總冠軍。

霍華德是2004年NBA選秀狀元，是第二位來台打球的NBA狀元，但他生涯在NBA共出賽1242場，則是台灣籃壇第一，被譽為是史上最大咖洋將，當之無愧。

有霍華德的加持，T1聯盟關注度暴增，桃園雲豹更翻身成超人氣球隊，上季在中原大學場均進場人數不到千人，本季轉戰桃園國體大體育館，滿座達1.5萬人，場場爆滿，且一票難求，他在台初登板的比賽，更吸引破百萬人次收看，寫下新紀錄。

▲「魔獸」霍華德。（圖／葉政勳攝）
▲「魔獸」霍華德。（圖／葉政勳攝）
霍華德效益也讓台灣籃壇一度颳起NBA旋風，一度傳出「甜瓜」Carmelo Anthony、「表弟」DeMarcus Cousins和「矮湯」Isaiah Thomas等人有望來台，可惜最後風聲大雨點小，都沒有成真，但已經讓國際籃壇看見，台灣職籃有能力找來重磅巨星加盟。

但霍華德人氣佳對桃園雲豹猶如兩面刃，公關、行銷團隊更是如履薄冰。12月18日主場賽事，就因為霍華德因三連戰，膝蓋痠痛無法上陣，導致買票球迷不諒解，引發體壇史上最大的公關危機，所幸雲豹球團展現極大的誠意補償，才讓此風波平息。

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