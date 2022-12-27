網購年菜整組辦桌套餐最熱銷！9菜1湯最低1009元就買得到

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Yahoo奇摩購物觀察近期年菜預購大增5倍，平台觀察到比起選購單一品項，今年一整套的年菜組合更受歡迎，目前預購買氣最夯為3千元以上高CP值經典老店超值套餐，業績佔比翻倍漲，Yahoo奇摩購物「年菜預購熱銷榜」前5名如下：
- Top1集結歷年年菜評比冠軍的【呷七碗】全福團圓功夫年菜七件組
- Top2每道不到250元的愛上功夫年菜 宏兔大志澎湃十二菜組
- Top3迪化街80年老店老協珍監製的老協珍監製海味街年菜套組六品，鮑魚、烏蔘等頂級食材入菜，一整只要2899元
- Top4道地上海菜名店紅豆食府獨規‧富貴吉祥年菜八件組，8道私房特色菜平台特價只要3,160元
- Top5聚集6家老店年菜評比的冠軍料理的六六大順冠軍年菜組(饗城/呷七碗/大甲王記/紅豆食府)
生活市集觀察近兩週「春節禮盒」搜尋度上升54%、「年菜」搜尋更於雙12檔期間排行第二，即日起至2023年1月19日，可享年貨節各大專區商品下殺再享雙點回饋最高15%；生活市集年菜業績持續上升較前兩週成長2倍，由近兩週熱銷前五名年菜商品觀察，消費者選購多以6~10人份居多，並以同時包含菜、湯、甜品等多樣化高CP值組合最受歡迎，像是以9菜1湯還附贈獨家甜品組合的御品功夫年菜奪得熱銷NO.1，搭配超高雙點回饋15%，其銷售對比前兩週更是有3倍的漲幅，每組最低只要1,009元起。
📍momo購物網
momo購物網自11月起開跑早鳥年菜預購，累積至今買氣較去年同期成長高達8成。momo公佈「2023年菜熱銷榜」，能一次備齊的「辦桌套餐組合」是今年的大熱門，目前有Top10裡有佔多數，其中「王品」東福御品鴻運宴以烏參佛跳牆、人蔘燉烏雞、紹興醉鮮蝦等既經典又高檔的菜餚奪下人氣冠軍。「老協珍」LINE FRIENDS佛跳牆以Q萌造型獲得高度關注，成為榜中唯一的年菜單品。看準網購年菜需求，即日起至1/20再掀一波《年貨盛宴》活動，集結年菜饗宴、餐廚神器5折起，再加碼最高500元momo幣滿額登記回饋、指定商品下單抽不鏽鋼鴛鴦鍋好康。
Top 10年菜
- 「王品」東福御品鴻運宴，活動價3,999元，再送餐廳加菜大禮包。
- 「大成」鴻運五星主廚年菜套餐，活動價3,299元。
- 「快樂大廚」頂級海陸滿漢全席圍爐12+2件年菜組，活動價2,799元。
- 「佳佳食品」金兔迎春富貴豪華年菜10+3件組，活動價2,688元。
- 「愛上功夫年菜」宏兔大志澎湃12菜組，活動價2,888元。
- 「老協珍」LINE FRIENDS新年熊大款佛跳牆，活動價1,088元。
- 「呷七碗」全福團圓年菜7品組，活動價3,380元。
- 「青葉臺菜」錢兔似錦年菜，活動價2,680元。
- 「廚鮮食代」鴻兔大展12道菜組，活動價2,999元。
- 「億長御坊」經典功夫菜8件組，活動價1,999元。
統一企業集團旗下電商購物平台「鮮拾」特別與全台各大名店、名廚合作精挑細選各大美食排行榜搶手名菜，推出『2023鮮拾好運迎春兔U！鮮拾年貨節』年菜預購活動，即日起～2023/1/13，嚴選鮮拾限量獨家年菜組，包含【國宴主廚珍藏私房菜】阿基師珍藏私房4道年菜組（4-6人份）組合價3,588元（原價4,877元）；【五星飯店精緻佳餚】君悅臻選星級3道年菜組，為鮮拾獨家．獨家組合價2,188元（原價2,999元）；【網購熱銷台味功夫手路菜】台味功夫手路菜5道年菜組（6-8人份），獨家組合價2,188元（原價3,354元）；另有【鮮拾獨家】愛上功夫年菜．福兔臨門豪華12道年菜組（10-12人份），獨家組合超值優惠價2,888元（原價3,988元）性價比超高。
📍PChome商店街x露天市集
由PChome商店街和露天市集共同推出的「饗好年市集」，集結130名店聯合出攤，即日起開賣，推出各地的知名年菜伴手禮，從北到南共有超過130家名店參與，包含正一排骨小家庭年菜組、喜憨禮購物城年節禮盒2盒組、東門鴨莊的五福拼盤+獅子頭、丸文食品年菜系列精選五入組。20家年菜免湊單免運費天天再搶冷凍免運券，每天10點開放$160的冷凍免運券。