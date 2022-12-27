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網購年菜整組辦桌套餐最熱銷！9菜1湯最低1009元就買得到

▲網購年菜持續發燒，綜觀各平台的熱銷品項，可以能一次買齊的套餐最受青睞。(圖／momo提供)
▲網購年菜持續發燒，綜觀各平台的熱銷品項，可以能一次買齊的套餐最受青睞。(圖／momo提供)

記者周淑萍/綜合報導

農曆新年下月就到了，網購平台陸續展開年菜預購活動，且從早鳥預購觀察到，民眾對於網購年菜的意願提升，各平台年菜業績都有提升。綜觀熱賣品以套餐佔多數，有搶攻CP值的生活市集，9菜1湯1甜點搭配回饋最低可用1009元起買到；另外在Yahoo奇摩購物「年菜預購熱銷榜」中也發現前5名霸榜年菜全是3千元上下的經典名店套餐組，顯示不單單性價比要高，名店菜也很受到青睞。

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📍Yahoo

Yahoo奇摩購物觀察近期年菜預購大增5倍，平台觀察到比起選購單一品項，今年一整套的年菜組合更受歡迎，目前預購買氣最夯為3千元以上高CP值經典老店超值套餐，業績佔比翻倍漲，Yahoo奇摩購物「年菜預購熱銷榜」前5名如下：

▲Yahoo奇摩購物觀察比起選購單一品項，今年一整套的年菜組合更受歡迎，目前買氣最夯為3千元以上高CP值經典老店超值套餐。(圖／Yahoo提供)
▲Yahoo奇摩購物觀察比起選購單一品項，今年一整套的年菜組合更受歡迎，目前買氣最夯為3千元以上高CP值經典老店超值套餐。(圖／Yahoo提供)
📍生活市集

生活市集觀察近兩週「春節禮盒」搜尋度上升54%、「年菜」搜尋更於雙12檔期間排行第二，即日起至2023年1月19日，可享年貨節各大專區商品下殺再享雙點回饋最高15%；生活市集年菜業績持續上升較前兩週成長2倍，由近兩週熱銷前五名年菜商品觀察，消費者選購多以6~10人份居多，並以同時包含菜、湯、甜品等多樣化高CP值組合最受歡迎，像是以9菜1湯還附贈獨家甜品組合的御品功夫年菜奪得熱銷NO.1，搭配超高雙點回饋15%，其銷售對比前兩週更是有3倍的漲幅，每組最低只要1,009元起。

📍momo購物網

momo購物網自11月起開跑早鳥年菜預購，累積至今買氣較去年同期成長高達8成。momo公佈「2023年菜熱銷榜」，能一次備齊的「辦桌套餐組合」是今年的大熱門，目前有Top10裡有佔多數，其中「王品」東福御品鴻運宴以烏參佛跳牆、人蔘燉烏雞、紹興醉鮮蝦等既經典又高檔的菜餚奪下人氣冠軍。「老協珍」LINE FRIENDS佛跳牆以Q萌造型獲得高度關注，成為榜中唯一的年菜單品。看準網購年菜需求，即日起至1/20再掀一波《年貨盛宴》活動，集結年菜饗宴、餐廚神器5折起，再加碼最高500元momo幣滿額登記回饋、指定商品下單抽不鏽鋼鴛鴦鍋好康。

Top 10年菜

  • 「王品」東福御品鴻運宴，活動價3,999元，再送餐廳加菜大禮包。
  • 「大成」鴻運五星主廚年菜套餐，活動價3,299元。
  • 「快樂大廚」頂級海陸滿漢全席圍爐12+2件年菜組，活動價2,799元。
  • 「佳佳食品」金兔迎春富貴豪華年菜10+3件組，活動價2,688元。
  • 「愛上功夫年菜」宏兔大志澎湃12菜組，活動價2,888元。
  • 「老協珍」LINE FRIENDS新年熊大款佛跳牆，活動價1,088元。
  • 「呷七碗」全福團圓年菜7品組，活動價3,380元。
  • 「青葉臺菜」錢兔似錦年菜，活動價2,680元。
  • 「廚鮮食代」鴻兔大展12道菜組，活動價2,999元。
  • 「億長御坊」經典功夫菜8件組，活動價1,999元。
▲老協珍的LINE FRIENDS佛跳牆以Q萌造型獲得高度關注，成為momo年菜榜中唯一的年菜單品。(圖／官方提供)
▲老協珍的LINE FRIENDS佛跳牆以Q萌造型獲得高度關注，成為momo年菜榜中唯一的年菜單品。(圖／官方提供)
📍鮮拾

統一企業集團旗下電商購物平台「鮮拾」特別與全台各大名店、名廚合作精挑細選各大美食排行榜搶手名菜，推出『2023鮮拾好運迎春兔U！鮮拾年貨節』年菜預購活動，即日起～2023/1/13，嚴選鮮拾限量獨家年菜組，包含【國宴主廚珍藏私房菜】阿基師珍藏私房4道年菜組（4-6人份）組合價3,588元（原價4,877元）；【五星飯店精緻佳餚】君悅臻選星級3道年菜組，為鮮拾獨家．獨家組合價2,188元（原價2,999元）；【網購熱銷台味功夫手路菜】台味功夫手路菜5道年菜組（6-8人份），獨家組合價2,188元（原價3,354元）；另有【鮮拾獨家】愛上功夫年菜．福兔臨門豪華12道年菜組（10-12人份），獨家組合超值優惠價2,888元（原價3,988元）性價比超高。

▲鮮拾獨家的愛上功夫年菜．福兔臨門豪華12道年菜組（10-12人份），獨家組合超值優惠價2,888元，性價比頗高。(圖／官方提供)
▲鮮拾獨家的愛上功夫年菜．福兔臨門豪華12道年菜組（10-12人份），獨家組合超值優惠價2,888元，性價比頗高。(圖／官方提供)
📍PChome商店街x露天市集

由PChome商店街和露天市集共同推出的「饗好年市集」，集結130名店聯合出攤，即日起開賣，推出各地的知名年菜伴手禮，從北到南共有超過130家名店參與，包含正一排骨小家庭年菜組、喜憨禮購物城年節禮盒2盒組、東門鴨莊的五福拼盤+獅子頭、丸文食品年菜系列精選五入組。20家年菜免湊單免運費天天再搶冷凍免運券，每天10點開放$160的冷凍免運券。

▲由PChome商店街和露天市集共同推出的「饗好年市集」，集結130名店。(圖／官方提供)
▲由PChome商店街和露天市集共同推出的「饗好年市集」，集結130名店。(圖／官方提供)

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