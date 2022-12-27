宋逸民教會「開會狂吵」片段遭挖出！小S：不像愛的團體
男星宋逸民擔任教會「藝起發光」的牧師，裡頭有多位藝人服事，近期卻因女星小甜甜而連環引爆爭議，宋逸民成為眾矢之的，事實上，2013年宋達民夫妻、黃國綸夫妻以及宋逸民就曾上節目《康熙來了》大聊教會幕後秘辛，寇乃馨爆料每次開會過程都很火爆，像在看本土劇，還有藝人曾指著當時擔任理事長的黃國綸大罵，連小S聽完都直言：「聽起來不像一個愛的團體啊，就大家爾虞我詐，一直競爭。」
編輯中心/綜合報導
當年宋逸民等人籌辦活動「愛在四月天」好幾年，但「藝起發光」教會成立後，黃國倫卻空降成為理事長，雖然內部都已同意，但仍讓不少藝人心存質疑，也讓在教會服事多年的宋達民有所不滿，再加上每個人做事風格不同，每當教會開會時都會爆發激烈爭吵，寇乃馨也形容每次開會都像在看本土劇，「每次開會都會吵翻天，然後一定有人嗆聲，我們開會好精采喔」。
寇乃馨透露，曾有一名個性嗆辣的女藝人，在開會中途站起來指著黃國倫大罵「我就是不服你這個理事長，只要你做理事長，我就不要待在這！當初選你的時候，我就沒有投票！」宋逸民也指出，某次開會有藝人突然站起來走人，離開前丟下一句：「黃國倫，這個是你的決定嗎？但是我不贊成你，掰掰。」
而宋逸民當時在教會內擔任秘書長，開會前都會把黃國倫的想法和所有同工溝通，之後再一起開會，這讓蔡康永忍不住笑虧「所以國倫算是垂簾聽政就對了」，黃國倫則強調「我們是一個愛的團隊」，小S聽完秒回：「聽起來不像一個愛的團體啊，就大家爾虞我詐，一直競爭。」（編輯：賴禹妡）