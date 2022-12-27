義務役變1年「薪水也漲3倍」！網怒喊：比我當班長時還高
總統蔡英文今日上午10點召開國安高層會議，研議將現行的4個月義務役延長為1年，且義務役士兵原先月薪約6,500元，未來將調至20,320元。消息傳出後引發各界討論，不少人對比自己當兵時的狀況，驚呼「真好，比我當班長還高」，更要求「先前的差額可以補嗎？」。
編輯中心/綜合報導
義務役延長及士兵月薪增加的決定，預定將在本周四行政院會核定後送至立法院查照，預計2024年1月份後，年滿18歲之役男無論是現行義務役期4個月或替代役6個月，皆同樣延長為1年，不過義務役士兵的每月薪資也會調漲至20,320元。
消息傳出引起PTT網民譁然，對於役期長短的優缺有著各自見解「最爽一代83-95的，只要去夏令營體驗」、「四個月的不補嗎」、「這真的差很多，自己當一年，結果跟四個月的學弟同一天退伍，氣到無力」、「4個月教不完的召VS1年，傻了才選4個月，4月教招1年1次15天15年=225天+120=325天，再加上放假的天數，一年還一還乾脆一點」。
而關於薪資調漲的部分，眾人對比過往自身經驗，多數感到不平衡「太爽了吧，薪資三倍跳耶」、「以前6000真的作功德」、「真好，比我當班長還高，可惜我退了」、「我以（前）當班長才12300」，於是有人喊出「先前二年義務役的差額可以補嗎？」，網友回應「補什麼錢？那以前領基本薪22k的，現在調到26k，是不是也都要喊補錢？」。（編輯：李惠婷）