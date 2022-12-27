C羅聖誕禮物是啥？超模女友送「勞斯萊斯」 驚人天價曝
葡萄牙球星「C羅」Cristiano Ronaldo，雖然今年在世界盃表現黯淡，但回到日常生活後的他卻依舊過得多采多姿。近期恰逢聖誕節，C羅的超模女友喬治娜(Georgina Rodriguez)更送上「近千萬台幣勞斯萊斯」，撫慰男友的心靈。
編輯中心/綜合報導
喬治娜在個人IG貼出一家歡度耶誕節的影片，一家人先是開心地享受了燭光午餐，隨後眾人步出庭院，才發現C羅的聖誕禮物由「聖誕老人」送達了，竟是一輛綁著紅彩帶的勞斯萊斯敞篷車。
平時就相當喜歡豪車的C羅，看到這輛美如畫的車輛，顧不得女兒還在懷中，就直接衝上車想要試開。最後一家人也紛紛上車，拍下溫馨的全家福。據外媒分析，這輛勞斯萊斯敞篷車，價值至少超越25萬英鎊（約920萬元新台幣）。
隨後孩子們回到屋內，也紛紛拆封自己的專屬禮物，每個人臉上都充滿笑容。影片最後，完成任務的「聖誕老人」也開心向鏡頭揮揮手。而C羅也發出限時動態，感謝女友喬治娜精心準備的大禮物。
本屆世足賽結束後，C羅就一直被轉會傳聞纏身，更有外媒驚爆，C羅有望轉戰阿拉伯聯賽，獲得天價2億歐元之年薪（約新台幣65億）。（編輯：潘毅）