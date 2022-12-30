防跌工班2／眷村阿嬤分享四川泡菜秘訣　換工換來成就感

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「晚上在浴室出來上廁所，可能踢到門檻，就摔下來，還好我摔下來的時候曉得抱著頭。我兒子他們在睡覺又不好叫他們，我就休息一下，還好就慢慢起來」，葉素真回憶當時摔跤的情形，「他們（防跌工班）知道這個消息就來我家裝扶手，裝了扶手就更安全了，這裡走一下扶一下、那裡又扶一下，所以很感激他們。」
之後工班成員便與葉素真建立了友誼。今年7月暖暖的基智憶起玩學堂暖暖小棧開幕，工班便邀請她將家鄉菜「四川泡菜」手藝帶到活動現場，辦理了一場別開生面的泡菜教學課程。
「因為她是眷村的阿嬤，給我們嘗過（泡菜）了之後，我們就覺得很有趣、很特別，因為跟我們台灣的味道是不一樣的，我們就把這個四川泡菜的工，換到一個社區裡面的失智關懷據點，也讓他們在現場操作了那個四川泡菜的做法」，左下角工作室專案管理專員江淑芬說。
「感覺很好啊，有人來繼續傳承下去，在不久的將來我就可能離世了，所以我必須傳下去，有人來學就最好，我是這樣的心態。」看到有人來學習家傳手藝，葉素真格外開心，也收穫了成就感。
對於防跌工班發想的換工機制，臺北醫學大學護理學院副教授林玨赫（玨音同絕）進一步解釋換工的特別及重要性。他引用美國心理學家馬斯洛理論，當長輩的吃喝等基本生理需求滿足之後，再來需要滿足的就是安全感，防跌就屬於這一層，安全層面滿足了，再來就是更高的社會連結甚至是自我成就感的滿足。
「安全之後，就會去思考是不是有一些貢獻，對於社會的連結需求就會要有，有成就感就被尊重，藉由這個換工的過程就是覺得，自己有一個小小的成就。」林玨赫指出，透過換工，長者的確可以獲得些許自我成就感。
此外，林玨赫也強調，他相信儘管是較弱勢的長者們還是有能力，只是需要有人去了解他們的能力在哪裡，這需要花時間，而不是外來的團隊能夠在短時間裡做到的，藉由防跌工班與在地的連結，可以更容易的做到並促成換工。
「我們在講換工是像這樣，他可能可以提供這個工、那個工，但是不一定符合這個社會主流標準，但是只要他願意，我們就有機會可以發展出人跟人之間搭連的關係，而更重要的是，他會重新覺得自己投入社會和社區，自己是有用的，這件事情比任何事情都重要。」左下角工作室創辦人王醒之強調，換工沒有標準，只要長者願意，他們就有機會促成、進而讓長者再次走入社會。
談及防跌工班在地方上做的事情，葉素真滿口的讚美：「很好很好，我覺得很好，尤其老人，感覺有人來幫助我」、「有的老人連兒子女兒都不在，一個人的時候，燈壞了也沒人修，水管壞了也沒人，什麼都沒有人，燈壞了就一天到晚在黑暗裡，他心情怎麼會好？一定不好，所以要有人來照顧。」至於還願不願意參加換工，葉素真直說樂意，強調她還有其他法寶可以拿出來換，「會參加，義不容辭！」