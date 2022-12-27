籃壇放大鏡／一場沒有魔獸的公關危機　球團需改變體質？

我是廣告 請繼續往下閱讀
他也笑說，「以前只要定期開董事會，但現在每天要開晨會、例會，處理球隊的大小事情。」
雲豹球隊內的職員並不多，總共加起來不到10人，張建偉說，「能力和人力都不太夠，因此我們有許多業務都是外包，但我也會利用這段時間充實球隊的人力庫，內外結合，一步步打造堅強的團隊。」
即使人力不夠，但雲豹從季前球員簽約儀式，贊助商合作、開幕記者會和魔獸加盟儀式，都辦得可圈可點，關鍵在於母企業雲豹能源的行銷團隊「即刻救援」，如今雲豹能源的公關長蔡沁瑜也確定將接手球團行銷的公關事務。
蔡沁瑜曾任記者、主播，並擔任過郭台銘競選辦公室發言人、及永齡基金會副執行長，之後被雲豹能源延攬成為公司公關長，並擔任鄉育教育基金會執行長，其公益及媒體專業形象亮眼，大幅提升公司在媒體聲量與曝光，此次進入球團支援，將強化球團行銷及公關處理。
剛經歷籃壇史上最大的公關危機，雲豹急需一名有經驗的掌舵手，重新啟航，第一步是將雲豹能源集團的資源與球團進行整合，並成為球員最佳後盾，全力求勝，扭轉目前戰績低迷的窘境。
此外球隊方針也將改變，霍華德的確帶給球隊良好的化學效應，海量的關注度，並吸引球迷進場，但畢竟「桃園雲豹」才是主體，本土球員才是基石。張建偉也直言，「霍華德替球隊增添色彩、增加話題，但有朝一日退休後，剩下的是桃園，留下的是雲豹，因此我們仍堅持強化球隊與在地的連結。」
張建偉說，「霍華德替雲豹增加知名度，也認同球隊理念，我們本季已多次與基層和學校合作，同時魔獸也將出席桃園的跨年晚會，就是希望雲豹能增強與桃園市民的連結。」
本季雲豹光是桃園在地的贊助商就有多達近20個，張建偉表示，「這些贊助商都是認同我們『豹達桃園』的理念，當時簽下合作備忘錄時，都不知道魔獸會加盟雲豹，我們也會秉持回饋桃園的初衷，努力經營。」
T1／魔獸公關危機落幕 雲豹制服組調動