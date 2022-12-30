防跌工班1／銀髮族換工實驗！我改造你家　換你回饋社區

防跌工班3／推廣換工互助要先互信　「在地化才能永續」

▲防跌工班成員江淑芬，在與長者建立關係之後，進一步擔任推動換工的角色。（圖／記者陳建彰攝）
▲防跌工班成員江淑芬，在與長者建立關係之後，進一步擔任推動換工的角色。（圖／記者陳建彰攝）

甘庭嘉／專題報導

由左下角工作室成立的防跌工班，2016年起在基隆市暖暖區服務當地長者，一方面進入家戶內協助改善環境減少跌倒風險，另一方面，工班與長者及家屬逐漸建立了信任關係之後，便進一步邀請長者參與「換工」，發展出一種可以循環的互助模式，但是當要將防跌工班的模式推廣到其他地區實行時卻遇上瓶頸，原因在於工作模式難以被「標準化」，需要在地的人力或組織才有辦法推行。

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被問及在暖暖推行6年期間，是否有想要推廣到其他地方？防跌工班創辦人王醒之說「想」，但是很難，因為工班現在發展出的工作模式，難以被標準化的複製，必須要是當地社區裡有熱情的人，在社區中長出屬於在地的互助方式。 

「不太可能會是標準化，一個SOP放到這個社區、放到那個社區來操作。」王醒之說，「不太容易，所以我們這幾年自己在暖暖區做的同時，也會受邀到其他不同的社區去分享我們的理念，希望他們願意來實驗，我們當然願意協助，所以我們會希望到別的區域、讓別的區域可以發展出不同的換工系統出來。」

而工班在暖暖區實驗了多種模式之後，才逐漸發展出較可行的換工系統，扮演關鍵角色的工班成員江淑芬分享指出，如果僅僅是去裝扶手、修繕環境而已，推廣上不會太困難，甚至有許多人也在不同地方做類似的事情，但是暖暖的防跌工班不一樣的地方，在於中間會搭配「換工」的理念，成為防跌互助工班，而中間媒合換工的人就是關鍵。

「換工比較困難的部分就是中間需要一個媒合的人，現在目前這個工作是我在做的」，江淑芬說，她在做家戶訪視時，會先慢慢跟對方培養信任關係，在關係建立之後，長輩就有可能把換工這件事情放在心裡，「他可能某一天就會跟我講說，好我要跟你換什麼工，那這個工才有機會在我的手上再換出去。」

當初促成防跌工班成立是台北醫學大學配合科技部的專案計畫，由當時在北醫當博士後研究員的王醒之主導，選擇暖暖作為實驗場域，而曾參與這項專案計畫的北醫護理學院副教授林玨赫（玨音同絕）受訪表示，當初推行時一大挑戰就是「信任的建立」，林玨赫進一步提出「自陪自用」的概念，他認為，要培養一個防跌工班或是類似的、地方上的照護組織或模式，不能期望外來的團隊例如學校或學生，而是要「在地化」。

「如果今天能夠提供在地自陪自用，效益就很強，遠比從外縣市派來、或是只是短暫合作，更有效益。」林玨赫說，因為這樣在地的人才，當他知道鄰居朋友發生什麼事情，他可以很快反應，而且不需要重新建立信任感等流程。

林玨赫提到，當初防跌工班是配合北醫執行的專案計畫，計畫時間是三年，專案結束後，北醫的資源便離開了暖暖，但是防跌工班仍然在進行，「代表這就是永續」。若能夠讓在地人才自陪自用，便有機會長出永續的、互相照顧的系統。

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