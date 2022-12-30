防跌工班3／推廣換工互助要先互信　「在地化才能永續」

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「不太可能會是標準化，一個SOP放到這個社區、放到那個社區來操作。」王醒之說，「不太容易，所以我們這幾年自己在暖暖區做的同時，也會受邀到其他不同的社區去分享我們的理念，希望他們願意來實驗，我們當然願意協助，所以我們會希望到別的區域、讓別的區域可以發展出不同的換工系統出來。」
而工班在暖暖區實驗了多種模式之後，才逐漸發展出較可行的換工系統，扮演關鍵角色的工班成員江淑芬分享指出，如果僅僅是去裝扶手、修繕環境而已，推廣上不會太困難，甚至有許多人也在不同地方做類似的事情，但是暖暖的防跌工班不一樣的地方，在於中間會搭配「換工」的理念，成為防跌互助工班，而中間媒合換工的人就是關鍵。
「換工比較困難的部分就是中間需要一個媒合的人，現在目前這個工作是我在做的」，江淑芬說，她在做家戶訪視時，會先慢慢跟對方培養信任關係，在關係建立之後，長輩就有可能把換工這件事情放在心裡，「他可能某一天就會跟我講說，好我要跟你換什麼工，那這個工才有機會在我的手上再換出去。」
當初促成防跌工班成立是台北醫學大學配合科技部的專案計畫，由當時在北醫當博士後研究員的王醒之主導，選擇暖暖作為實驗場域，而曾參與這項專案計畫的北醫護理學院副教授林玨赫（玨音同絕）受訪表示，當初推行時一大挑戰就是「信任的建立」，林玨赫進一步提出「自陪自用」的概念，他認為，要培養一個防跌工班或是類似的、地方上的照護組織或模式，不能期望外來的團隊例如學校或學生，而是要「在地化」。
「如果今天能夠提供在地自陪自用，效益就很強，遠比從外縣市派來、或是只是短暫合作，更有效益。」林玨赫說，因為這樣在地的人才，當他知道鄰居朋友發生什麼事情，他可以很快反應，而且不需要重新建立信任感等流程。
林玨赫提到，當初防跌工班是配合北醫執行的專案計畫，計畫時間是三年，專案結束後，北醫的資源便離開了暖暖，但是防跌工班仍然在進行，「代表這就是永續」。若能夠讓在地人才自陪自用，便有機會長出永續的、互相照顧的系統。