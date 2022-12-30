防跌工班4／老人居家注意！這3處最危險　專家提改善撇步

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游舒涵表示，浴室及廁所易造成跌倒，主要是因為有水漬而造成滑倒，再來是因為馬桶通常相較於一般的椅子高度比較低，因此當長者上完廁所，可能突然沒有力氣站起來，此時若硬要站起來就有可能發生跌坐或跌倒。
針對浴廁的環境改善，游舒涵建議不管是馬桶或是洗手台旁、甚至是在浴缸及淋浴間內外，都可以加裝扶手，讓長者在浴室行走的時候都有東西可以扶。此外，在地上裝設止滑磚、止滑貼條、止滑墊等，讓長輩行走時有摩擦力可以保持穩定，又或是在淋浴間及洗手台旁，放置一張止滑的椅子，讓長者可以坐下來休息，才不會站太久不小心腳軟跌倒。
防跌工班成員江淑芬也說，他們在審視長者家裡環境的時候，會特別注意浴廁的安全，也觀察到通常浴缸對長者來說是沒有作用、甚至是一個障礙，「整個廁所就已經夠小了，又有一個浴缸在那裏，我們會希望可以把浴缸敲掉，變成比較空間大一點的無障礙環境。」
至於客廳的部分，游舒涵強調客廳是堆放最多雜物的地方，長者可能會為了要繞過雜物或是家具等動線問題，因失去重心而跌倒，又或因為沙發通常較低、較軟，站起來時也常常發生站不穩而跌坐回去的情形。此外，游舒涵還指出，三代同堂的家庭，有可能發生當小孩沒有將自己的東西收拾好放回原位時，長輩因為視力及注意力不佳而踢到或被絆倒的情形。
「因為跟不同生活習慣的人居住在一起，特別是晚輩，假設有小孩，一台小汽車丟在地上沒有收，可能一踩就會倒，或者是夏天到了大家要吹電扇，插座在牆角下，一插電線就很容易會絆倒。」防跌工班創辦人王醒之也指出，雜物、以及不同齡家人同住，讓客廳成為高風險跌倒的地方。
如何改善客廳環境？游舒涵除了一再強調雜物要放好不要影響到走路動線，讓走道保持寬敞及明亮之外，也特別提醒，長輩要坐沙發時，盡量坐在有扶手的那一側，或者是請家屬準備一張適合且穩固的椅子，減少長者從沙發站起來時跌倒的風險。
最後是臥室，游舒涵說，她常聽到的跌倒情形包括醒來後想要下床卻軟腳，或者是半夜起來活動，可能是上廁所等，但是因為沒有開燈的習慣，因此踩到地上的障礙物而跌倒。
對此，游舒涵除了建議在床邊裝設固定的扶手之外，也強調臥室的光線要注意，如果長輩半夜起床沒有開燈習慣話，家屬可以主動加裝小夜燈、甚至是感應式的照明，讓長者習慣。
游舒涵指出，因為老年人常常會發生「姿勢性低血壓」的情形，所以建議無論是從床上坐起來、或者是坐著的時候要站起來，「這些過程我們都希望停留這個動作，停一陣子再進行下一個動作」，比如說坐著要站起來時，停留30秒到一分鐘的時間，待頭不暈、或是眼睛看清楚了之後，再行走，比較安全。
此外，游舒涵還提醒，她有碰到過長者在戶外活動時是有習慣拿枴杖或輔具的，但是一進到家裡就認為自己不需要，只要扶家具就好了，但有時候家具可能比較輕或有滑輪、或是所在的位置比較遠，導致長者扶了家具卻更不穩而跌倒的狀況，所以如果在外面有使用輔具的習慣，建議在家裡也要使用。「你可能覺得沒有那麼需要，可是當你今天突然間沒有辦法維持穩定的時候，那就是非常好用的工具。」