日本只逛藥妝店？內行推爆「這裡」最好買：至少便宜30%
疫情趨緩加上日幣貶值，不少民眾已經搶在國門開放的第一時間衝日本，旅日的遊客最愛去藥妝店大補貨，不過真正內行人卻是大推，到日本必逛「當地好市多」。在台灣相當熱門的家電用品，像是Dyson舊款涼暖空氣清淨機，一台不到7000台幣，熟食部的熱狗加飲料僅需42元台幣，不僅價格便宜還可以免稅，掀起網友熱烈討論：「下次去日本，不是逛藥妝，而是直衝好市多了」、「下次去日本，好市多要排進去」。而近期中國因為疫情爆發掀起缺藥潮，搶購感冒止痛藥也刮進日本，台灣旅客就直擊，日本好市多現場也有不少中國旅客大量購買熱門的EVE止痛藥。
記者鍾怡婷/綜合報導
近期臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》，有不少遊客推薦到日本必逛「當地好市多」，使用台灣好市多App電子會員卡就可以入場，結帳時告知店員旅客身分，還可以享有免稅的優惠。一名陳姓旅客根據到東京近郊，埼玉新三鄉好市多開逛後的心得，跟《NOWnews今日新聞》記者透露：「賣場內有許多台灣人到日本必買的藥妝，價格也都比國內便宜，服飾也比台灣售價便宜30%以上，攜帶登機箱去逛好市多，戰利品可以推著走很方便！」但別忘了先將登機箱需寄放服務台才可入場。
到日本好市多必買的，除了有不到台幣7千元的Dyson舊款涼暖空氣清淨機外，還有日本相當熱門的EVE止痛藥。除此之外，好市多熟食部也千萬別錯過，熱狗加飲料僅需台幣42元、北海道超濃冰淇淋60元。雖然日本好市多大部分位在郊區，不過實際上從東京乘車過去相當方便，陳姓旅客分享，只要從上野搭JR到新三鄉約70分鐘左右，出JR就是兩個shopping Mall，穿過shopping mall就可以到達埼玉新三鄉好市多。
不少網友紛紛直呼，「我下次去日本玩有計劃回程前一天去好市多血拼」、「我也好愛來這家好市多，交通方便」、「好想去日本逛逛」、「日本好市多真的不難逛，東西也好吃，上次逛金澤的好市多，真的很舒服」。
近期中國因為解封導致疫情大爆發，不僅在當地掀起缺藥潮，也引爆周邊國家搶藥，這波影響當然也燒進日本。在日本的旅客也向《NOWnews今日新聞》透露，目前日本不少藥妝店都有感冒藥缺貨的狀況，若是沒有缺貨的也都已經貼出「限購令」，而日本好市多現場也有不少中國旅客大量購買EVE。綜合日媒報導，中國社交媒體傳出大正製藥的感冒藥能擊退新冠，因此造成民眾瘋搶購，甚至有供應商以億為單位買入。