中國缺藥潮有多慘？台商揭殘忍現況：數百萬人每天拼手速
中國官方宣佈解封後新冠肺炎疫情大爆發，病例每日持續激增的情況下，不只本地缺要，更引起周遭國家出現搶購藥物的現象。而台灣藥局、藥妝店也有發現，不少民眾搶買退燒止痛藥物後郵寄給中國親友，目前國內市面上已經出現普拿疼缺貨的情形。究竟中國當地缺藥情況有多嚴峻？近期回國內休假的台商賴先生透露，前陣子在中國政府還沒介入藥品銷售時，當地清冠特效藥變成「黃牛藥」，一顆就要價100多塊人民幣，現在雖然分為2時段線上搶藥，但同時都要和100~200萬人競爭，等於根本搶不到，因此台商回國想囤藥，甚至希望親友寄藥物過去，都是有原因的。
記者張志浩/綜合報導
賴先生評估，目前中國大約每10人，就有8人是確診或已確診者，另外2人可能是無症狀或未感染，光看數字就能知道人們對藥物的需求有多大。中國政府雖有提供特定購物網站，並在每天早上10點和晚上8點進行搶藥，一般人要先透過事先預約才有搶藥資格，時間一到就是和100、200萬人比網速、拼手速，基本上搶到指定藥物的機率極低。因此中國許多患者只能吃吃感冒、退燒藥物，甚至等待自然痊癒。
賴先生說，中國現在最熱門的藥物名為「連花清瘟」，是一種清冠特效藥，在政府還沒介入之前，一盒24顆成本價3~4元人民幣，市售10元人民幣左右。但在對岸宣布解封人民開始瘋搶藥品後，連花清瘟不只市售價價狂漲，更有業者刻意哄抬價錢，最嚴重一顆就要價100多塊人民幣「而且還搶不到」。種種因素下，中國民眾或台商才會向海外求助，希望透過更多管道獲取常備用藥。下個月回中國的賴先生也坦言，自己想趁這段時間囤藥，但回國聽說台灣也有缺藥問題仍非常震驚。
台北市藥師公會常務監事易麗珍表示，目前國內市況上，到藥局拿藥的人大致可分為寄回中國、將返回中國的台商、中國當地的台商電話預訂、擔憂缺藥潮的國人以及確診者家人等5大類，不過雖然藥品缺貨是事實，但也呼籲民眾不要過度恐慌去囤藥，或太依賴特定品牌。
藥師、台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎也強調，會出現缺藥，除了中國疫情外，台灣國內也有疫情、呼吸道融合病毒、流感，因此用藥需求應該會像今年5、6月疫情爆發時差不多，自己在第一線叫的感冒藥、消炎藥等，甚至有些要到農曆年後才能送到；易麗珍也說，藥局現在叫貨也只能被動等待「排單」，呼籲民眾現階段家中放好1~2盒常備用藥即可，「真的不用過度囤積，藥品也有保存期限，恐慌情緒過多只會讓缺藥潮惡化。」