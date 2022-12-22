國人瘋搶「普拿疼」大缺貨！前線藥師曝現況：年後才有解
近日中國疫情升溫，不只當地爆發搶藥潮，不少台灣民眾也開始大量購買藥物寄往對岸，導致市面上普拿疼等藥物出現缺貨情形，台北市藥師公會常務監事易麗珍表示，目前市況上，到藥局拿藥的人大致可分為寄回中國、將返回中國的台商、中國當地的台商電話預訂、擔憂缺藥潮的國人以及確診者家人等5大類，不過雖然藥品缺貨是事實，但也呼籲民眾不要過度恐慌去囤藥，或太依賴特定品牌，政府端也應通盤了解市面上到底缺什麼藥，才不會社區藥局只能不斷等候排單，甚至碰運氣看有沒有貨，預期缺藥情況可能要到農曆年後才得以緩解。
記者張志浩/綜合報導
易麗珍指出，上週中國疫情明顯升溫，消息傳回國內後，就陸續出現部分民眾大量採購退燒、消炎止痛藥等藥品，到今（22）日情況依舊，除了有表明要把藥寄中國外，還有準備回中國的台商、在中國打電話回台灣定藥的台商、看到缺藥新聞嚇到後的台灣人，以及確診請家人拿藥等需求，面對需求大又缺貨的窘境，藥局的應對方式通常是「將架上藥品數量減少」，如熱門的普拿疼，一次先上架2盒，拿完再補，避免被大肆掃貨。
以藥師角度來看，易麗珍提醒，普拿疼主要成份為乙醯胺酚，但這類藥物不只有特定品牌才對患者有效，建議民眾不要恐慌性購買、太執著於單一品牌；易麗珍也提及，其實不只乙醯胺酚，政府應實際了解市場到底缺什麼藥，像許多民眾會到藥局領取慢性處方籤，但其中不少藥品供貨也不完全，加上藥廠配藥通常會優先給予醫療院所，就導致有用藥需求，但又不敢到醫院的民眾，在社區藥局無法確實領藥，讓大家陷入兩難。
藥師、台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎也表示，會出現缺藥，除了中國疫情外，台灣國內也有疫情、呼吸道融合病毒、流感，因此用藥需求應該會像今年5、6月疫情爆發時差不多，光是醫療院所不包含藥局，乙醯胺酚用藥量就要1億2000萬顆，認為政府不應該持續維持「太平盛世」的想法，每個月預估銷量還停留在民國108年的2000萬顆。
沈采穎強調，醫療院所是留給較重症的病人使用，出現較輕微身體不適時，民眾對社區藥局的依賴必定較高，自己在第一線叫的感冒藥、消炎藥等，甚至有些要到農曆年後才能送到；易麗珍也說，藥局現在叫貨也只能被動等待「排單」，甚至碰運氣看拿不拿得到；兩人呼籲民眾，在現階段的情況下，家中放好1~2盒常備用藥即可，「真的不用過度囤積，藥品也有保存期限，恐慌情緒過多只會讓缺藥潮惡化。」